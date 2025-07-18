Постпреди ЄС погодили 18-й пакет антиросійських санкцій - ЗМІ

Постпреди Європейського Союзу в п'ятницю погодили 18-й пакет санкцій щодо Росії, повідомляє портал Euractiv з посиланням на джерело.

"Постпреди Європейського Союзу сьогодні вранці прийняли 18-й пакет санкцій проти Росії після того, як у четвер ввечері Словаччина перестала його блокувати", - написала в соцмережі X кореспондент цього порталу Олександра Бржозовскі.

Очікується, що тепер ЄС завершить затвердження санкційного пакету - вже на більш високому рівні, після чого перелік обмежувальних заходів буде опублікований в Офіційному журналі ЄС.

У четвер ввечері, як повідомлялося, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що припиняє блокувати схвалення 18-го пакету санкцій.