Інтерфакс-Україна
Події
09:26 18.07.2025

Федоров анонсує у "Дія" отримання прав онлайн, створення медкабінету, запуск "еАкцизу" і "еНотаріату"

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Федоров анонсує у "Дія" отримання прав онлайн, створення медкабінету, запуск "еАкцизу" і "еНотаріату"
Фото: https://t.me/zedigital/

Михайло Федоров, який в четвер був підвищений з посади віцепрем'єра з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – глави Мінцифри до першого віцепрем’єра – глави Мінцифри оголосив про масштабні плани з розвитку застосунку "Дія", серед іншого, додати можливість здати на права онлайн, розмитнити авто, змінити прізвище та отримати консульські послуги.

"Готуємося до запуску "еАкцизу" та "еНотаріату". Створимо медичний кабінет у "Дія", а отримання пенсії буде найзручнішою послугою у світі. Окремий трек — послуги для ветеранів, які повинні відчувати вдячність держави", – написав він у Телеграм.

За його словами, зараз застосунком уже користуються понад 22,7 млн українців. У "Дії" реалізовано 33 документи, понад 65 сервісів і більш як 150 послуг — на порталі.

Серед інших планів розвитку застосунку, за його словами, інтеграція в нього штучного інтелекту (ШІ, AI).

"Наше бачення — "Дія" має перетворитися на ШІ-агента. Скоро запустимо АІ-асистента, з яким уже можна буде отримати першу послугу. Із часом замість того, щоб шукати потрібну послугу серед десятків, достатньо буде описати свою ситуацію — і "Дія" самостійно знайде рішення", – описав Федоров перспективи.

Серед інших завдань він назвав створення ІТ-системи з якісними даними для уряду, а ключовим зараз — надати всім урядовцям якісні дані в режимі реального часу, які повинні стати основою для ухвалення ефективних рішень.

"Саме тому найближчим часом запустимо єдиний продукт для всього уряду — дашборд з усіх ключових даних життя держави", – повідомив перший віце-прем’єр.

Теги: #розвиток #федоров #дія

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