Інтерфакс-Україна
Події
08:12 18.07.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 180 бойових зіткнень

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Генштаб зафіксував впродовж доби 180 бойових зіткнень
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 180 бойових зіткнень. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 п’ятниці. 

"Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного і 72 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 137 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5892 обстріли, з них 95 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3442 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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