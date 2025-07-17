Інтерфакс-Україна
Події
19:31 17.07.2025

Позиція ГАР МОУ щодо призначення Шмигаля: Підтримаємо, якщо новий міністр готовий до ефективної перебудови інституції

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Позиція ГАР МОУ щодо призначення Шмигаля: Підтримаємо, якщо новий міністр готовий до ефективної перебудови інституції

Новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль має показати відкритість до суспільства та готовність обговорювати та вирішувати проблеми, яких з приєднанням до міністерства Мінстратегпрому стане тільки більше.

Таку позицію висловила Громадська антикорупційна рада (ГАР) при Міноборони, зазначивши, що без ефективної перебудови "цей "військовий корабель" (…) може просто піти на дно".

"Для членів Ради прізвище нового міністра не має значення. Ключовим для нас є те, чи ставить він собі задачу трансформувати Міністерство оборони як інституцію, чи хоче зробити ефективнішим, провести внутрішнє перезавантаження та внутрішні зміни для швидкого реагування на виклики війни. Якщо новий міністр готовий це робити – підтримаємо. Якщо не готовий – результату не буде, бо це призведе до нових проблем і в суспільстві, і на полі бою", - йдеться у заяві ГАР у фейсбуці у четвер.

У ГАР нагадали, що Рустем Умєров за пів року роботи ГАР МОУ "так і не знайшов часу для зустрічі" – "новопризначений міністр має можливість показати відкритість для суспільства та відсутність страху обговорювати накопичені проблеми".

Щодо злиття двох міністерств у ГАР наголосили на трьох ключових викликах, які несе ця реорганізація.

1. До Міноборони переходять проблемні підприємства: ПХЗ (Павлоградський хімічний завод), "Артем" та інші заводи через "Укроборонпром". Міністерство оборони й так не показало себе ефективним власником наявних підприємств ("Мотор Січ"; "Спецтехноекспорт", який передав ГУР). "Тепер додаються ще більше проблемних активів", - зазначається у заяві.

2. Ризик монополізації та конфлікту інтересів. ПХЗ виробляє снаряди та мінометні міни. Міноборони, природно, зацікавлене купувати зброю у своїх підприємств. Але на ринку ж є і приватні компанії-конкуренти. "Тому створюються нерівні умови конкуренції та ризик монополії, яка шкодить ефективності оборонного сектору", - указано в документі.

3. Роздування і без того неефективної структури. Міноборони й так міністерство з величезною кількістю функцій (включно з управлінням землею лісгоспів). Тепер додаються ще й заводи.

"Фактичне злиття міністерств має ще один ризик. Якщо, наприклад, ПХЗ зараз буде підпорядкований МО, то, у разі проблем з підприємством, може виникнути велике бажання "не виносити сміття з хати". Ми будемо ретельно стежити за тим, щоб це не відбулося. А злиття міністерств не призвело до послаблення контролю за якістю боєприпасів та іншої продукції підприємств", - наголосили у ГАР.

Зазначається, що "поєдання двох структур є логічним наслідком того, що Мінстратегпром не відбувся як інституція. Але приєднання додає викликів новому керівництву Міноборони, бо низка підприємств були підпорядковані напряму Мінстратегпрому. Тому треба вирішувати, чи повернути їх в "Укроборонпром", чи віддати напряму МО"

"Наступний виклик – як контрактувати підприємства, підпорядковані МО, і уникнути внутрішнього конфлікту інтересів. Ну й окрема тема – призначення ефективного менеджменту на ці підприємства", - йдеться у заяві.

"Тож ефективна перебудова – давно на часі. Без неї цей "військовий корабель" зі збільшеним вантажем може просто піти на дно", - наголосили у Громадській антикорупційній раді при Міноборони.

Раніше в цей день повідомлялося, що новим міністром оборони Верховна Рада призначила Шмигаля. Коментуючи обʼєднання Мінстратегпрому з Міноборони, він зазначив, що "певна конкуренція між міністерствами гальмує певні процеси". "І відповідно, злиття сьогодні прискорить роботу, зробить координацію кращою", - сказав він на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

 

Теги: #шмигаль #гар #моу

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