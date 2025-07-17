Коваль: Іду далі з новими цілями і вірою в нашу землю, людей і перемогу

Віталій Коваль, залишаючи посаду міністра аграрної політики і продовольства, заявив, що вдячний української землі, яка тримає, годує й надихає, і перегортає важливу сторінку в своєму житті.

"Ці місяці були непростими. Повномасштабна війна, посівна під обстрілами, експорт крізь заблоковані кордони, підтримка аграріїв прифронтових регіонів, пошук ринків для українського зерна. Це було щоденне життя міністерства", - написав він у телеграм-каналі.

Коваль подякував президенту України Володимиру Зеленському та прем’єр-міністру Денису Шмигалю за можливість служити країні в найвідповідальніший час, а також колегам попереднього Кабміну — за співпрацю. Побажав успіхів та наснаги новопризначеній премʼєр-міністерці Юлії Свириденко та наступному складу уряду, від яких багато чого залежить.

Окремо Коваль подякував команду Міністерства аграрної політики — тим, з ким "ми боролися за кожну тонну експорту, за кожен розмінований гектар".

"Це справжні патріоти, які щиро переймаються галуззю і щодня працюють задля неї. Можливо, їхню роботу не завжди видно, але вона надзвичайно важлива для держави. Адже це — про один із ключових тилів, який забезпечує продовольчу безпеку і підтримує економіку", - зазначив він.

Коваль акцентував, що в найскладніші часи саме аграрії залишаються надійною опорою для держави. Тому їм — окрема подяка за стійкість і незламність, розуміння й підтримку міністерства. За те, що попри все, не опускають рук — бо зайняті працею на рідній землі.

Подякував Коваль і аграрним асоціаціям, міжнародним партнерам та профільним ЗМІ.

"Сторінка, яку сьогодні перегорнуто в Мінагрополітики, — лише початок нової історії. Тож дякую кожному, хто був поруч на цьому шляху. Йду далі. З новими цілями. І з тією ж самою вірою — в нашу землю, в наших людей і перемогу", - резюмував Коваль.

Як повідомлялося, 16 липня голова фракції правлячої партії "Слуга народу" Давид Арахамія оприлюднив кандидатський склад нового уряду України. У структурі уряду Свириденко створено Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Очолив його Олексій Соболєв, який до останнього часу обіймав посаду першого заступника міністра економіки.

За даними низки народних депутатів, Ковалю пропонували повернутися у Фонд держмайна України, який він очолював до Мінагрополітики, проте отримали відмову.