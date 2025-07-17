Інтерфакс-Україна
Події
15:34 17.07.2025

Об’єднане Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства очолив перший заступник міністра економіки Соболев

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Об’єднане Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства очолив перший заступник міністра економіки Соболев

Верховна Рада призначила очільником нового міністерства, яке об’єднало в собі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, Олексія Соболева, який до останнього часу займав посаду першого заступника міністра економіки

Таке рішення нардепи підтримали на засіданні у четвер, 17 липня.

Соболев був призначений в Мінекономіки на посаду заступника міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації 24 січня 2023 року, а 2 липня 2024 року Кабмін підвищив його до першого заступника міністра.

До приходу в Мінекономіки Соболев був директором ДП "Прозорро.Продажі", а у 2015-2016 рр. - радником міністра інфраструктури, координуючи проєкти щодо підвищення прозорості діяльності, відкритих даних та покращення корпоративного управління державними підприємствами. Також раніше працював управляючим активами у Dragon Asset Management.

Як повідомлялося, 16 липня Рада 261 голосом прийняла відставку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, а у четвер підтримала запропоновану президентом на пост главі уряду кандидатуру першої віцепрем’єрки-міністерки економіки Юлії Свириденко.

Теги: #міністр #соболев

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