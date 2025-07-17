Інтерфакс-Україна
Події
15:31 17.07.2025

Рада призначила Улютіна міністром соцполітики, сім’ї та єдності

1 хв читати
Рада призначила Улютіна міністром соцполітики, сім’ї та єдності

Верховна Рада призначила Дениса Улютіна міністром соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Рішення про призначення міністрів (крім міністра оборони і міністра закордонних справ) у новий уряд приймалося пакетно, одним голосуванням.

До призначення Улютін був першим заступником міністра фінансів, і змінив на посаді колишню міністерку соцполітики Оксану Жолнович, яка очолювала відомство з 19 липня 2022 року.

Крім того, тепер до Міністерства соцполітики додався ще й напрям єдності, яким колись опікувалося Міністерство національної єдності на чолі з Олексієм Чернишовим.

Улютін народився в 1982 році. Здобув кваліфікацію магістра фінансів у Національній академії державної податкової служби у 2004 році.

Починав свій кар’єрний шлях з посади головного державного податкового інспектора Державної податкової адміністрації України.

З березня 2010 року по квітень 2016 року працював в апараті прем’єр-міністра України.

З квітня 2016 року по червень 2018 року був керівником Патронатної служби Міністра фінансів України.

З квітня 2019 року обіймав посаду заступника Державного секретаря Секретаріату Кабінету міністрів України.

З 4 квітня 2020 року займав на посаду першого заступника міністра фінансів.

Онлайн-трансляцію засідання українського парламенту у YouTube веде народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

 

Теги: #улютін #міністр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:51 17.07.2025
Рада перепризначила Сибігу міністром закордонних справ

Рада перепризначила Сибігу міністром закордонних справ

15:34 17.07.2025
Об’єднане Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства очолив перший заступник міністра економіки Соболев

Об’єднане Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства очолив перший заступник міністра економіки Соболев

10:32 12.04.2025
Глава МЗС Нідерландів прибув з візитом до Львова

Глава МЗС Нідерландів прибув з візитом до Львова

09:08 14.03.2025
Нова глава МЗС Австрії прибула до Києва

Нова глава МЗС Австрії прибула до Києва

08:08 12.03.2025
Чернишов обговорив з держсекретарем МЗС Чехії відкриття Unity Hub у Празі

Чернишов обговорив з держсекретарем МЗС Чехії відкриття Unity Hub у Празі

19:11 11.02.2025
Трамп: Я відправляю міністра фінансів в Україну для зустрічі з Зеленським

Трамп: Я відправляю міністра фінансів в Україну для зустрічі з Зеленським

19:30 05.02.2025
Зеленський і глава МЗС Великої Британії обговорили угоду про партнерство і подальшу підтримку України

Зеленський і глава МЗС Великої Британії обговорили угоду про партнерство і подальшу підтримку України

06:06 19.01.2025
Міністр оборони ФРН не виключає можливості спрямувати німецьких військових в Україну – ЗМІ

Міністр оборони ФРН не виключає можливості спрямувати німецьких військових в Україну – ЗМІ

11:07 16.01.2025
До Києва прибув міністр оборони Італії Гвідо Крозетто

До Києва прибув міністр оборони Італії Гвідо Крозетто

20:24 18.12.2024
Велика Британія у 2025 році посилить підтримку України і тиск на РФ - міністр оборони

Велика Британія у 2025 році посилить підтримку України і тиск на РФ - міністр оборони

ВАЖЛИВЕ

Рада призначила Шмигаля міністром оборони

Рада перепризначила Сибігу міністром закордонних справ

Рада призначила Качку віцепрем'єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Рада затвердила новий склад уряду

Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США

ОСТАННЄ

Шмигаль: Обʼєднання Мінстратегпрому з Міноборони покращить координацію та прибере певну конкуренцію

Шмигаль на посаді міністра оборони бачить три ключові напрями роботи: люди, зброя і система

Члени нового складу Кабміну склали присягу

Рада призначила Шмигаля міністром оборони

Сибіга в Раді: Зараз дуже важлива сильна дипломатія та суб'єктність, на яку заслуговує Україна

На заході України очікуються сильні дощі

Українське крило ультраправої групи "База" взяло на себе відповідальність за вбивство полковника СБУ Воронича в Києві

Коваль: Іду далі з новими цілями і вірою в нашу землю, людей і перемогу

Росіяни вдарили по Каневу, постраждала одна людина

Апеляційний суд підтвердив вимоги Мін’юсту щодо повернення майна, незаконно відчуженого Комуністичною партією

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА