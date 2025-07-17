Рада призначила Улютіна міністром соцполітики, сім’ї та єдності

Верховна Рада призначила Дениса Улютіна міністром соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Рішення про призначення міністрів (крім міністра оборони і міністра закордонних справ) у новий уряд приймалося пакетно, одним голосуванням.

До призначення Улютін був першим заступником міністра фінансів, і змінив на посаді колишню міністерку соцполітики Оксану Жолнович, яка очолювала відомство з 19 липня 2022 року.

Крім того, тепер до Міністерства соцполітики додався ще й напрям єдності, яким колись опікувалося Міністерство національної єдності на чолі з Олексієм Чернишовим.

Улютін народився в 1982 році. Здобув кваліфікацію магістра фінансів у Національній академії державної податкової служби у 2004 році.

Починав свій кар’єрний шлях з посади головного державного податкового інспектора Державної податкової адміністрації України.

З березня 2010 року по квітень 2016 року працював в апараті прем’єр-міністра України.

З квітня 2016 року по червень 2018 року був керівником Патронатної служби Міністра фінансів України.

З квітня 2019 року обіймав посаду заступника Державного секретаря Секретаріату Кабінету міністрів України.

З 4 квітня 2020 року займав на посаду першого заступника міністра фінансів.

Онлайн-трансляцію засідання українського парламенту у YouTube веде народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").