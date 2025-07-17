Мінсоцполітики: шахраї маскуються під ініціативу "Пакунок школяра"

В Міністерстві соціальної політики попередили, що у мережі шириться нова шахрайська схема під виглядом допомоги "Пакунок школяра".

"Зловмисники розсилають повідомлення про нібито початок виплати та збирають банківські дані батьків. Офіційно повідомляємо: ініціатива наразі ще тестується, тривають останні доопрацювання для того, аби старт програми відбувся максимально ефективно та якісно. Про запуск програми ми повідомимо щойно все буде готово (не хвилюйтеся — це відбудеться вчасно, аби всі встигли підготуватися до школи). Тоді ж поділимося і детальною інструкцією, як скористатися "Пакунком школяра", - йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві підкреслили, що батькам, які зареєстрували свою дитину до першого класу української школи та є користувачами "Дії", після старту ініціативи надійде відповідне сповіщення.

"Тож застерігаємо батьків і представників цьогорічних "першачків" не переходити за сумнівними посиланнями та не надавати свої персональні дані", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 7 липня Кабінет міністрів України запустив виплату "Пакунок школяра" в розмірі 5 тис. грн на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі. Отримати "Пакунок школяра" зможе кожна українська родина, заявка буде подаватися через "Дію", а гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи.

"Пакунок школяра" буде доступний після того як батьки запишуть дитину в школу, шкільна система передасть цю інформацію в Пенсійний фонд, після чого в "Дії" людям прийде пуш-сповіщення, що вони можуть отримати таку допомогу. Далі вони підтверджують заявку і на їхню спеціальну віртуальну карту зараховують гроші.

У Міністерстві соціальної політики заявили, що завданням програми "Пакунок школяра" є стимулювання родин, які виховують дітей, залишатися в Україні.