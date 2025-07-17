Майбутній перший віцепрем’єр анонсує запуск 5G, масштабування інновацій в оборонці та посилення МОН

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Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на новій посаді першого віцепрем’єра – міністра цифрової трансформації продовжуватиме будувати цифрову державу, розвивати застосунки "Дія", "Мрія" та реалізовуватиме стратегію інновацій.

"Це означає, що ми продовжуємо … запускати незабаром 5G і робити багато проривних продуктів для нашої країни. Також одним з найголовніших фокусів для мене буде, сьогодні це зазначив президент під час фракції, розвиток інновації технологій в оборонці", – сказав Федоров у відеозверненні після того, як на фракції правлячої партії "Слуга народа" за участі президента Володимира Зеленського йому було запропоновано таке підвищення в новому уряді під керівництвом Юлії Свириденко.

Майбутній перший віцепрем’єр нагадав, що в напрямі дронів та інших оборонних проєктів вже багато зроблено.

"Але тепер з новим міністром оборони (ним стане Денис Шмигаль, який очолював уряд останні п’ять років – ІФ-У) ми будемо масштабувати всі наші зусилля. Тут буде мій важливий фокус і приділятиму цьому багато часу", – зазначив Федоров.

Серед інших цілей на новій посаді він виділив подальше посилення Міністерства освіти та його трансформацію.

"Разом з депутатами ми будемо шукати шлях, як … виводити дітей в офлайн безпечні школи, як наздогнати всі знання, які було втрачено для наших з вами дітей за останні кілька років через ковід та повномасштабну війну", – сказав майбутній перший віцепрем’єр.

Він додав, що теж буде продовжено об'єднання вищих навчальних закладів та трансформовано підходи до вищої освіти, а також вирішуватиметься питання спецшкіл.

"Обов'язково ми будемо посилювати команду Міністерства освіти, будуть певні зміни в цьому напрямі", – наголосив Федоров.