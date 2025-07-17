Інтерфакс-Україна
Події
13:58 17.07.2025

Майбутній перший віцепрем’єр анонсує запуск 5G, масштабування інновацій в оборонці та посилення МОН

2 хв читати
Майбутній перший віцепрем’єр анонсує запуск 5G, масштабування інновацій в оборонці та посилення МОН
Фото: https://thedigital.gov.ua/

Віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на новій посаді першого віцепрем’єра – міністра цифрової трансформації продовжуватиме будувати цифрову державу, розвивати застосунки "Дія", "Мрія" та реалізовуватиме стратегію інновацій.

"Це означає, що ми продовжуємо … запускати незабаром 5G і робити багато проривних продуктів для нашої країни. Також одним з найголовніших фокусів для мене буде, сьогодні це зазначив президент під час фракції, розвиток інновації технологій в оборонці", – сказав Федоров у відеозверненні після того, як на фракції правлячої партії "Слуга народа" за участі президента Володимира Зеленського йому було запропоновано таке підвищення в новому уряді під керівництвом Юлії Свириденко.

Майбутній перший віцепрем’єр нагадав, що в напрямі дронів та інших оборонних проєктів вже багато зроблено.

"Але тепер з новим міністром оборони (ним стане Денис Шмигаль, який очолював уряд останні п’ять років – ІФ-У) ми будемо масштабувати всі наші зусилля. Тут буде мій важливий фокус і приділятиму цьому багато часу", – зазначив Федоров.

Серед інших цілей на новій посаді він виділив подальше посилення Міністерства освіти та його трансформацію.

"Разом з депутатами ми будемо шукати шлях, як … виводити дітей в офлайн безпечні школи, як наздогнати всі знання, які було втрачено для наших з вами дітей за останні кілька років через ковід та повномасштабну війну", – сказав майбутній перший віцепрем’єр.

Він додав, що теж буде продовжено об'єднання вищих навчальних закладів та трансформовано підходи до вищої освіти, а також вирішуватиметься питання спецшкіл.

"Обов'язково ми будемо посилювати команду Міністерства освіти, будуть певні зміни в цьому напрямі", – наголосив Федоров.

Теги: #федоров #плани

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:38 17.07.2025
Стефанішина: Наступні кілька місяців присвячу трохи більше часу рідним

Стефанішина: Наступні кілька місяців присвячу трохи більше часу рідним

16:43 11.07.2025
Норвегія приєдналася до Талліннського механізму та планує інвестувати понад 100 млн грн на кіберстійкість України - Федоров

Норвегія приєдналася до Талліннського механізму та планує інвестувати понад 100 млн грн на кіберстійкість України - Федоров

13:46 11.07.2025
Україна та ЄС інвестують по EUR50 млн в спільний грантовий фонд оборонних інновацій Brave BraveTech EU

Україна та ЄС інвестують по EUR50 млн в спільний грантовий фонд оборонних інновацій Brave BraveTech EU

15:59 07.07.2025
Більше 50% звернень до контакт-центру "Дії" закриває ШІ - Федоров

Більше 50% звернень до контакт-центру "Дії" закриває ШІ - Федоров

15:49 07.07.2025
Федоров анонсував найзручнішу в світі послугу з отримання пенсій в "Дії"

Федоров анонсував найзручнішу в світі послугу з отримання пенсій в "Дії"

20:21 03.06.2025
Глава МАГАТЕ сподівається незабаром відвідати ЗАЕС, чого не вдалося під час цього візиту

Глава МАГАТЕ сподівається незабаром відвідати ЗАЕС, чого не вдалося під час цього візиту

06:08 16.05.2025
Трамп, який не відкидав поїздку до Стамбула, вважає, що в п'ятницю повернеться з ОАЕ до США

Трамп, який не відкидав поїздку до Стамбула, вважає, що в п'ятницю повернеться з ОАЕ до США

20:23 14.05.2025
Зеленський: Я очікую, хто прибуде від Росії, тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні

Зеленський: Я очікую, хто прибуде від Росії, тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні

08:47 14.05.2025
Єрмак повідомив про намір Зеленського відвідати інавгураційне богослужіння папи Лева XIV у неділю

Єрмак повідомив про намір Зеленського відвідати інавгураційне богослужіння папи Лева XIV у неділю

07:04 04.05.2025
Ізраїль готується розширити військову операцію в Секторі Гази - ЗМІ

Ізраїль готується розширити військову операцію в Секторі Гази - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США

Зеленський про очікування від нового уряду: Маємо гарантувати нашим воїнам впевненість у забезпеченні Сил оборони

В Україну повернули тіла 1000 загиблих – Координаційний штаб

ЦПД РНБО: Інформація про прорив росіян на фронті не відповідає дійсності

Рада призначила Юлію Свириденко прем'єром

ОСТАННЄ

Кабмін посилив охорону Китаївського археологічного комплексу в Києві

Мінкультури запускає електронний Реєстр базової мережі закладів культури

До Державного бібліотечного фонду України повернуто 8 історичних книг з Німеччини

Мінсоцполітики: шахраї маскуються під ініціативу "Пакунок школяра"

У приватній клініці Києва помер пацієнт після введення препарату, лікарю повідомлено про підозру

Зеленський запросив Ченцова в Київ на час зміни уряду

Мецола і фон дер Ляєн привітали Свириденко з призначенням на посаду прем'єра

Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США

В Україні в найближчі дві доби очікуються значні дощі та грози

СБУ та Нацполіція викрили посадовця Міноборони, який розкрадав бюджетні кошти на ремонті бронетранспортерів ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА