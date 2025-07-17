Єрмак про візит Келлога: Будемо рухатися до зміцнення обороноздатності, спільних проєктів та посилення тиску на Путіна

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак подякував спецпредставнику президента США Кіту Келлогу за візит в Україну і повідомив про домовленості з посилення обороноздатності Україна та тиску на РФ.

"Ми багато важливих речей обговорили та опрацювали, дуже системно, конструктивно і далі будемо рухатися до зміцнення обороноздатності, спільних проектів та посилення тиску на путіна заради миру і справедливості", - написав Єрмак в телеграм.

Він також зазначив, що у президентів України та США "спільне бачення - мир через силу".

Як повідомлялося, Келлог прибув до Києва 14 липня. Єрмак зустрічав його на вокзалі.