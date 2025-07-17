Інтерфакс-Україна
Події
12:48 17.07.2025

Норми наказу Міносвіти про можливе закриття малокомплектних шкіл на прифронтових територіях буде скасовано - Федоров

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Норми наказу Міносвіти про можливе закриття малокомплектних шкіл на прифронтових територіях буде скасовано - Федоров
Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Норми наказу Міністерства освіти і науки про можливе закриття малокомплектних шкіл на прифронтових територіях буде скасовано, заявив т.в.о. віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Учора анонсував ліквідацію наказу Міносвіти №1112 та розповів, що разом з депутатами шукатимемо шляхи, як повернути дітей до безпечного офлайн-навчання та подолати освітні втрати, спричинені COVID-19 і повномасштабною війною. Дистанційне навчання не скасовуватимуть. Безпека дітей — наш ключовий пріоритет. Ми живемо в умовах війни, тому дистанційне навчання залишиться елементом освітнього процесу. Якість дистанційки  — пріоритет. Навчання в офлайн-форматі можливе лише за гарантій, що життю дітей нічого не загрожує", - написав він в телеграм-каналі.

Щодо скасування наказу №1112, то Федоров заявив, що громади і депутати протестують проти ймовірності закриття шкіл у прифронтових територіях, де в класах навчається дітей менше, ніж передбачено наказом. 

"Саме через ці положення наказу №1112 буде скасовано. Ми будуємо підземні школи та сучасні укриття, щоб діти могли навчатися офлайн безпечно за будь-яких умов", - додав він.

Теги: #прифронтові_території #навчання #школи

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