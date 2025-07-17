Окупанти за добу втратили 1190 осіб та 154 од. спецтехніки

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1190 окупантів, 4 танки, 1 бронемашину, 43 артсистеми, 250 БПЛА, а також 154 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.07.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1038650 (+1190) осіб, танків – 11029 (+4) од, бойових броньованих машин – 22996 (+1) од, артилерійських систем – 30438 (+43) од, РСЗВ – 1440 (+0) од, засоби ППО – 1197 (+1) од, літаків – 421 (+0) од, гелікоптерів – 340 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 46414 (+250), крилаті ракети – 3491 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 55383 (+154), спеціальна техніка – 3932 (+0)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.