Ворог атакував дроном чоловіка в Херсоні, він у лікарні

Російські окупанти вранці четверга атакували з дрона чоловіка в Херсоні, він у лікарні, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації (ОВА).

"Близько 06:20 російські окупанти атакували з дрона чоловіка у Дніпровському районі Херсона", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, 53-річний херсонець дістав вибухову травму, уламкові поранення ноги, передпліччя та шиї.

Потерпілий у лікарні. Медики оцінюють його стан як легкий.