07:52 17.07.2025
Ворог атакував дроном чоловіка в Херсоні, він у лікарні
Російські окупанти вранці четверга атакували з дрона чоловіка в Херсоні, він у лікарні, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації (ОВА).
"Близько 06:20 російські окупанти атакували з дрона чоловіка у Дніпровському районі Херсона", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, 53-річний херсонець дістав вибухову травму, уламкові поранення ноги, передпліччя та шиї.
Потерпілий у лікарні. Медики оцінюють його стан як легкий.