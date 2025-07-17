Інтерфакс-Україна
Події
07:52 17.07.2025

Ворог атакував дроном чоловіка в Херсоні, він у лікарні

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Ворог атакував дроном чоловіка в Херсоні, він у лікарні

Російські окупанти вранці четверга атакували з дрона чоловіка в Херсоні, він у лікарні, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації (ОВА).

"Близько 06:20 російські окупанти атакували з дрона чоловіка у Дніпровському районі Херсона", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, 53-річний херсонець дістав вибухову травму, уламкові поранення ноги, передпліччя та шиї.

Потерпілий у лікарні. Медики оцінюють його стан як легкий.

 

Теги: #постраждалий #херсонська_область #бпла_рф

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