Інтерфакс-Україна
Події
04:35 17.07.2025

Єрмак і Келог вшанували пам'ять жертв розстрілів у Бабиному Яру

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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та спецпредставник президента США Кіт Келлог вшанували пам'ять жертв розстрілів у Бабиному Яру.

"Разом із спецпредставником президента США, генералом Кітом Келлогом відвідали Бабин Яр. Символічне місце. Місце глибокої скорботи. Ми вшанували памʼять жертв розстрілів у Бабиному Яру", - написав Єрмак у телеграмі.

Єрмак зазначив, що українська ідентичність - це повага до кожної нації, кожної віри, кожної трагедії.

"Сьогодні ворог озброївся дронами та ракетами. Альянс зла - росія, іран, кндр - атакує мирне життя, руйнує міста, вбиває дітей. Шахед, герань, ракети KN23 і боєприпаси - дві війни, одне знаряддя терору. Чим слабшою буде рф - тим безпечнішим буде весь вільний та демократичний світ", - наголосив він, додавши, що санкції мають бути сильнішими.

"Зброя - потужнішою. Дії - рішучішими. Бо диктатори розуміють тільки силу", - пише він.

Джерело: https://t.me/ermaka2022/6598

Теги: #єрмак #бабиняр #келлог

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