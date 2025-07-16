23:24 16.07.2025
Унаслідок атаки дрону у Нікополі постраждали три рятувальника та двоє цивільних – ДСНС
У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок влучання ворожого дрону отримали травми три рятувальника та двоє цивільних людей, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"Увечері внаслідок ворожого удару FPV-дроном по місту Нікополь загорівся вантажний автомобіль. Під час ліквідації наслідків атаки, ворог повторно завдав удару по рятувальникам, застосувавши безпілотник", - сказано у відомстві.
Зазначається, що три співробітника ДСНС отримали травми, їх госпіталізовано до лікарні.
Також внаслідок атаки постраждали двоє цивільних, чоловік та жінка.
Пожежу ліквідовано на площі 6 кв.м.
Джерело: https://t.me/dsns_telegram/46233