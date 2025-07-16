Інтерфакс-Україна
Події
23:24 16.07.2025

Унаслідок атаки дрону у Нікополі постраждали три рятувальника та двоє цивільних – ДСНС

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У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок влучання ворожого дрону отримали травми три рятувальника та двоє цивільних людей, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Увечері внаслідок ворожого удару FPV-дроном по місту Нікополь загорівся вантажний автомобіль. Під час ліквідації наслідків атаки, ворог повторно завдав удару по рятувальникам, застосувавши безпілотник", - сказано у відомстві.

Зазначається, що три співробітника ДСНС отримали травми, їх госпіталізовано до лікарні.

Також внаслідок атаки постраждали двоє цивільних, чоловік та жінка.

Пожежу ліквідовано на площі 6 кв.м.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/46233

Теги: #дрон #постраждалі #дніпропеттровська

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