Сирський провів першу телефонну розмову з новим командувачем Об'єднаних НАТО в Європі Грінкевичем

Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський провів першу телефонну розмову з новим командувачем Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі генералом ВПС США Алексом Грінкевичем.

"Розмова відбулася в дусі справжнього партнерства. Отримав тверді зобов'язання щодо підтримки як з боку Америки, так і з боку Альянсу. Після нещодавньої заяви президента США Трампа та Генерального секретаря НАТО Рютте про новий пакет озброєнь для України, нас очікує інтенсивний етап співробітництва у найближчі місяці. Щиро вдячний за надійність і вірність у підтримці Сил оборони України", - повідомив Сирський у телеграм каналі ввечері в середу.