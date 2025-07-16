Інтерфакс-Україна
Події
20:19 16.07.2025

Сирський провів першу телефонну розмову з новим командувачем Об'єднаних НАТО в Європі Грінкевичем

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Сирський провів першу телефонну розмову з новим командувачем Об'єднаних НАТО в Європі Грінкевичем
Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський провів першу телефонну розмову з новим командувачем Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі генералом ВПС США Алексом Грінкевичем.

"Розмова відбулася в дусі справжнього партнерства. Отримав тверді зобов'язання щодо підтримки як з боку Америки, так і з боку Альянсу. Після нещодавньої заяви президента США Трампа та Генерального секретаря НАТО Рютте про новий пакет озброєнь для України, нас очікує інтенсивний етап співробітництва у найближчі місяці. Щиро вдячний за надійність і вірність у підтримці Сил оборони України", - повідомив Сирський у телеграм каналі ввечері в середу.

Теги: #нато #розмова #сирський

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