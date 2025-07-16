Інтерфакс-Україна
Події
19:23 16.07.2025

Донецька ОВА: 2 загиблих, 14 поранених – попередні наслідки удару по Добропіллю

1 хв читати
Донецька ОВА: 2 загиблих, 14 поранених – попередні наслідки удару по Добропіллю

Російські окупанти в середу, 16 липня, скинули 500-кілограмову авіабомбу на торговий центр в середмісті Добропілля Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"2 загиблих, 14 поранених — такі попередні наслідки удару по Добропіллю. (…) Ймовірно, під завалами досі залишаються люди — пошук уцілілих триває", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Він зазначив, що за підрахунками, відомо про 30 пошкоджених торгових точок, 6 багатоповерхівок і 8 автомобілів.

"Перебуваю на місці удару, особисто контролюю хід рятувальної операції. Працюють рятувальники, лікарі, поліція та всі відповідальні служби", - наголосив голова ОВА.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи удар, зазначив, що росіяни атакували в годину, коли місцеві жителі поверталися з роботи. Удар припав по району магазину "Аврора".

"Працюють рятувальники, медики, військові лікарі — місцева лікарня не може прийняти всіх", - повідомив Лубінець в телеграм-каналі.

"Це черговий свідомий удар по цивільних. Росія — держава-терорист, яка веде війну проти мирних українців і знищує життя навіть далеко від лінії фронту. Світ має нарешті визнати: тероризм не зупиниться сам по собі. Потрібні конкретні рішення, посилення тиску, дії!", - додав він.

Теги: #обстріл_донецьк #донецька

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:11 09.07.2025
Одна людина загинула і п'ятеро поранено внаслідок атаки дронів у Донецькій області - ОВА

Одна людина загинула і п'ятеро поранено внаслідок атаки дронів у Донецькій області - ОВА

08:32 26.06.2025
У Білозерському Донецької області внаслідок нічної атаки РФ поранено п’ятьох цивільних – прокуратура

У Білозерському Донецької області внаслідок нічної атаки РФ поранено п’ятьох цивільних – прокуратура

22:02 25.06.2025
До Закарпаття було евакуйовано 20 людей, серед них 13 дітей, з Дніпропетровської та Донецької областей — МВС

До Закарпаття було евакуйовано 20 людей, серед них 13 дітей, з Дніпропетровської та Донецької областей — МВС

22:24 23.06.2025
Чотири жертви та троє постраждалих через російські обстріли Донеччини - Філашкін

Чотири жертви та троє постраждалих через російські обстріли Донеччини - Філашкін

00:35 22.06.2025
Один загиблий і щонайменше четверо поранених внаслідок ворожих ударів у Донецькій області – ОВА

Один загиблий і щонайменше четверо поранених внаслідок ворожих ударів у Донецькій області – ОВА

17:02 13.06.2025
У Генштабі ЗСУ спростували інформацію про перетин окупантами адмінмежі між Донецькою та Дніпропетровською областями

У Генштабі ЗСУ спростували інформацію про перетин окупантами адмінмежі між Донецькою та Дніпропетровською областями

00:56 24.05.2025
У Донецькій області внаслідок обстрілів загинули троє цивільних, ще п’ятеро поранені – прокуратура

У Донецькій області внаслідок обстрілів загинули троє цивільних, ще п’ятеро поранені – прокуратура

20:07 17.05.2025
Одна людина загинула, восьмеро поранені внаслідок обстрілів Донеччини — ОВА

Одна людина загинула, восьмеро поранені внаслідок обстрілів Донеччини — ОВА

22:12 15.05.2025
Під удар ворожого БпЛА потрапила промзона в Краматорську, є руйнування - мер

Під удар ворожого БпЛА потрапила промзона в Краматорську, є руйнування - мер

08:31 08.05.2025
Ворог скинув авіабомбу на багатоповерхівку в Костянтинівці: поранено щонайменше 12 цивільних

Ворог скинув авіабомбу на багатоповерхівку в Костянтинівці: поранено щонайменше 12 цивільних

ВАЖЛИВЕ

САП відкрила кримінальне провадження проти віцепрем'єра Стефанішиної – нардеп

Мер латвійського Огре отримав поранення під час російського обстрілу Слов'янська - віце-спікерка Ради

Рада прийняла відставку прем'єра Шмигаля

Рада розглядає відставку прем'єра Шмигаля

Нацполіція викрила масштабну схему виробництва і збуту українських ліків на території РФ за участі олігарха Жеваго

ОСТАННЄ

Рада встановила обов'язкову військову підготовку для студентів-медиків та -фармацевтів

Жеваго заперечує свою, а також оточення і родичів причетність до співпраці з країною-агресором

Зеленський: США зацікавлені в українських дронах

Уряд прийняв новий Порядок маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет

Прихильників здорового харчування в Україні 55%, але вони не практикують його щоденно - дослідження

"Укренерго" відновило публічні обговорення стратегії компанії на десятирічну перспективу

Рада у першому читанні підтримала збільшення у держбюджеті фінансування на закупівлю ліків на 3,1 млрд грн

Рада ухвалила закон про військову службу за контрактом осіб старше 60 років

Юрчишин вважає законопроект №12320 наступом на свободу слова

Філія "ЦТС "Ліски" АТ "Укрзалізниця" відібрало СК "Гардіан" для страхування відповідальності за сплату митних платежів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА