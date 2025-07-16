Донецька ОВА: 2 загиблих, 14 поранених – попередні наслідки удару по Добропіллю

Російські окупанти в середу, 16 липня, скинули 500-кілограмову авіабомбу на торговий центр в середмісті Добропілля Донецької області, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"2 загиблих, 14 поранених — такі попередні наслідки удару по Добропіллю. (…) Ймовірно, під завалами досі залишаються люди — пошук уцілілих триває", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Він зазначив, що за підрахунками, відомо про 30 пошкоджених торгових точок, 6 багатоповерхівок і 8 автомобілів.

"Перебуваю на місці удару, особисто контролюю хід рятувальної операції. Працюють рятувальники, лікарі, поліція та всі відповідальні служби", - наголосив голова ОВА.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи удар, зазначив, що росіяни атакували в годину, коли місцеві жителі поверталися з роботи. Удар припав по району магазину "Аврора".

"Працюють рятувальники, медики, військові лікарі — місцева лікарня не може прийняти всіх", - повідомив Лубінець в телеграм-каналі.

"Це черговий свідомий удар по цивільних. Росія — держава-терорист, яка веде війну проти мирних українців і знищує життя навіть далеко від лінії фронту. Світ має нарешті визнати: тероризм не зупиниться сам по собі. Потрібні конкретні рішення, посилення тиску, дії!", - додав він.