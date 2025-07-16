Жеваго заперечує свою, а також оточення і родичів причетність до співпраці з країною-агресором

Бізнесмен Костянтин Жеваго, його оточення та родичі не співпрацюють з країною-агресором, звинувачення бізнесмена вмотивовані політичним тиском, заявляє пресслужба бізнесмена.

"Ані Костянтин Жеваго особисто, ані будь-які підприємства, де він або члени його родини є одними із акціонерів, ніколи не співпрацювали і не співпрацюють із країною-агресором рф, а також не вели і не ведуть ніякої бізнес діяльності на її території", - заявляє пресслужба Жеваго, коментуючи заяву Нацполіції про начебто організацію виробництва та збуту українських ліків на території рф.

В пресслужбі Жеваго зазначають, що у 2014 році, будучи тодішнім народним депутатом, Жеваго публічно засудив анексію Криму, Луганської та Донецької областей.

"Звинувачення, що я начебто продавав ліки на території рф та отримав із цього понад 420 млн грн не витримує ніякої критики. Це така сама ситуація, яка сталася декілька років тому із АвтоКрАЗом, коли підприємство експропріювали, незважаючи на мільйонні інвестиції в його розвиток, зроблені мною особисто. Тепер на черзі фармпідприємство "Артеріум", яке також намагаються "віджати", передати АРМА, а потім поділити між ким потрібно", - заявляє Жеваго.

Він підкреслює, що "законних підстав зробити це у правоохоронних органів немає, вони вдаються до брудних інструментів тиску та маніпуляції".

"Це наступний етап політичного та економічного тиску на мене після введення проти мене незаконних безстрокових особистих санкцій РНБО України в лютому 2025 року ", - заявляє Жеваго.

Він нагадав, що у жовтні 2018 року до нього особисто було застосовано персональні санкції країною-агресором, він та підприємства, де він або члени його родини є одними із акціонерів, були внесені і до сих пір знаходяться у санкційних списках рф.

"Тому навіть гіпотетично не могли та не можуть здійснювати будь-яку діяльність, включаючи підприємницьку та посередницьку, або володіти будь-якими активами та власністю на території рф", - заявляє бізнесмен.

За словами адвокатки Жеваго Наталії Пушиної, "нинішні звинувачення є абсолютно незаконними, адже не існує жодного рішення суду, яке б підтвердило хоча б одну з висунутих підозр чи обвинувачень, так само відсутні будь-які судові рішення, що свідчать про наявність з боку Жеваго загрози національній безпеці, територіальній цілісності чи суверенітету України".

"Це – лише черговий етап у тривалому ланцюгу політично вмотивованого переслідування Костянтина Жеваго за його політичну позицію, а також за підтримку незалежних медіа в Україні", - вважає адвокатка.

Як повідомлялося, Як повідомлялося, Нацполіція України заявила про викриття за участі українського олігарха, який організував виробництво та збут українських ліків на території РФ. Зокрема, український бізнесмен - уродженець російської федерації налагодив "схему" отримання фармакопейних зразків, які є еталонами для контролю якості українських лікарських засобів. Без їхньої наявності виробництво та продаж вітчизняних медпрепаратів в росії був би неможливий. За даними джерела ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА в правоохоронних органах, йдеться про Костянтина Жеваго.

За даними правоохоронців, від початку 2022 по перший квартал 2024 рр. продаж ліків, вироблених в Росії за українськими технологіями і стандартами, приніс бюджету країни-агресора понад 100 млн рублів у вигляді податкових надходжень. Загальна сума прибутку російського підприємства, що контролюється українським олігархом, за цей час склала щонайменше 892 млн рублів, а це — понад 420 млн грн.

Оперативники ДСР, слідчі поліції 16 липня провели понад 40 обшуків в Києві, Харкові, Львові та в Київській області, зокрема в офісних та виробничих приміщеннях, а також за місцем проживання причетних осіб. Вилучено документацію, печатки, комп’ютерну техніку тощо.