Шмигаль про роботу прем'єром: багато викликів, важкі рішення, невпинна робота

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Денис Шмигаль після прийняття Верховною Радою його відставки з посади прем'єр-міністра подякував урядовцям і співробітникам Кабінету міністрів.

"П'ять років на чолі уряду. Багато викликів, важкі рішення, невпинна робота. Але передусім — це про людей, з якими ми пройшли цей шлях разом. Дякую команді Кабінету міністрів України. Кожному співробітнику, усім, хто працював у режимі воєнного часу, без відпусток, без вихідних. Дякую керівникам міністерств і відомств, які брали на себе найважчі рішення. Разом ми вистояли й втримали країну", - написав Шмигаль у Телеграм-каналі після того, як Верховна Рада прийняла його відставку в середу.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що досвід Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони, а до цього запропонував першій віцепрем’єрці – міністерці економіки Юлії Свириденко очолити уряд.

Як повідомлялося, Верховна Рада України 4 березня 2020 року схвалила відставку Олексія Гончарука з посади прем'єр-міністра і того самого дня новим прем'єром назначили Дениса Шмигаля. На той час в уряді Гончарука Шмигаль лише місяць був віцепрем'єр-міністром - міністром розвитку громад і територій, а до того очолював Івано-Франківську обласну державну адміністрацію. На момент звільнення Шмигаль працював на посаді прем'єра понад п'ять років і чотири місяці, що найдовше серед усіх голів уряду незалежної України.