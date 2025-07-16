ЦПД: Спроби представити вбивство офіцера СБУ як приклад "боротьби союзників проти України" — це інформоперація Кремля

Центр протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки і оборони називає цілеспрямованою інформаційною операцією Кремля повідомлення про нібито причетність американського ультраправого угруповання до вбивства офіцера СБУ Івана Воронича.

"Проросійська пропаганда намагається подати новину про нібито причетність американського ультраправого угруповання до вбивства офіцера СБУ як приклад "боротьби союзників проти України". Насправді ж — це цілеспрямована інформаційна операція, покликана перекласти відповідальність за теракт із кремля на інших", - йдеться у повідомленні ЦПД у телеграмі у середу.

Зазначається, що британська The Guardian повідомляла, що терористична група The Base, створена в США, взяла на себе відповідальність за вбивство офіцера СБУ Івана Воронича в Києві.

У ЦПД пояснюють, що "ця організація вже неодноразово згадувалася в контексті кремлівського впливу: її засновник Рінальдо Наццаро має доведені зв’язки з російськими спецслужбами та наразі проживає в Санкт-Петербурзі. Упродовж останніх місяців група поширювала заклики до нападів на українців і об’єкти критичної інфраструктури, пропонуючи за це грошову винагороду".

"Такі операції повністю вписуються в гібридну стратегію росії: кремль фінансує та координує діяльність екстремістських угруповань за кордоном, використовуючи їх як інструмент терору й дестабілізації України зсередини. Усі спроби представити ці злочини як "ініціативу третіх сторін" — це спроба замести сліди й уникнути відповідальності", наголосили у ЦПД.

У ЦПД наголосили, що наразі українські державні органи ведуть слідство у справі вбивства офіцера СБУ. "Імена причетних стануть відомі згодом, однак уже зараз зрозуміло, що злочин має російський слід", - зазначено у повідомленні.