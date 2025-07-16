Інтерфакс-Україна
Події
17:04 16.07.2025

Мер латвійського Огре отримав поранення під час російського обстрілу Слов'янська - віце-спікерка Ради

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Мер латвійського Огре отримав поранення під час російського обстрілу Слов'янська - віце-спікерка Ради

Мер латвійського міста Огре Егілс Хелманіс отримав поранення під час російського обстрілу Слов'янська, - повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Він опинився в епіцентрі вибуху російської ракети. На щастя, живий, у задовільному стані. Зараз його перевозять на лікування до Латвії", - написала Кондратюк у Фейсбуці у середу.

За словами віце-спікерки, з 2014 року Хелманіс регулярно буває в Україні з волонтерськими місіями. Допомагає містам-побратимам Огре - Чернігову, Попасній, Ніжину. Мер Огре з командою латвійських волонтерів постійно відвідує прифронтові регіони України. Вони доставляють автівки та інше обладнання для потреб ЗСУ.

Теги: #поранені #обстріл #кондратюк #словянськ

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