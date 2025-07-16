Інтерфакс-Україна
Події
16:51 16.07.2025

Рада ухвалила законопроєкт про виплату родинам загиблих у полоні військових та військовим у разі втрати працездатності

2 хв читати
Рада ухвалила законопроєкт про виплату родинам загиблих у полоні військових та військовим у разі втрати працездатності
Фото: https://sluga-narodu.com/

Верховна Рада на засіданні в середу ухвалила в другому читанні законопроєкт №13168, яким вносяться зміни до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" у частині виплати одноразової грошової допомоги, повідомляється на сайті партії "Слуга народу".

Як повідомив ініціатор законопроєкту, народний депутат від "Слуги народу", член парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко, документ врегульовує порядок отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі військового у полоні та прирівнює смерть у ворожих буцегарнях до загибелі на полі бою.

"Сьогодні родини наших загиблих у полоні героїв змушені доводити у судах своє право на допомогу. Вони заслуговують на таку ж підтримку, як і рідні загинули в бою. Бо полон – це не мир, це продовження війни", – наголосив парламентар.

Ключова проблема, за словами Тарасенка, полягала в тому, що причину смерті військових, тіла яких повертали з полону, встановлювали українські судмедексперти. І найчастіше вони фіксували загибель від хвороб. Через це родини отримували значно меншу допомогу, ніж за загибель на полі бою.

"Ми знаємо, в яких нелюдських умовах перебувають наші військові у ворожому полоні. Хвороби, поранення, катування: все це може бути причиною їхньої смерті. Але навіть у полоні наші захисники залишаються військовослужбовцями. Тому законопроєкт чітко встановлює, що у разі загибелі військовослужбовця в період дії воєнного стану, незалежно від діагнозу чи причини смерті, родина має право на гарантовану державну допомогу – не менше 15 млн грн", – пояснив нардеп.

Одноразова грошова допомога призначатиметься також у разі отримання військовослужбовцем поранення, контузії, чи травми, якщо вони призвели до часткової втрати працездатності.

"Допомогу зможуть отримати й ті військові, які під час служби зазнали поранень, і через це частково втратили працездатність, навіть якщо їм не встановили інвалідність. Якщо така людина вже звільнена зі служби, вона має право на виплату впродовж року після звільнення", – уточнив Тарасенко.

Народний депутат зазначив, що наразі термін, упродовж якого поранені військові могли подати документи на отримання компенсації становить лише три місяці. "Такого терміну на збір документів вкрай мало. Військовослужбовці часто проходять тривале лікуванні чи реабілітацію. Їм фізично складно оформити документи у такі стислі строки. Як наслідок – втрачають право на виплати або знову змушені звертатися до суду", – зауважив він.

Також законопроєкт уточнює прив’язку суми виплат до прожиткового мінімуму: він має враховуватись станом на 1 січня того року, в який встановлено інвалідність або інший відповідний статус.

Законопроєкт №13168 був внесений в Верховну Раду 11 квітня і 4 червня прийнятий парламентом за основу.

Теги: #військові #родини_загиблих #тарас_тарасенко #виплати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:59 15.07.2025
Робоча група опрацює розвʼязання питань щодо лікування поранених військовослужбовців у цивільних лікарнях - нардеп

Робоча група опрацює розвʼязання питань щодо лікування поранених військовослужбовців у цивільних лікарнях - нардеп

14:54 14.07.2025
Епіцентр передав військовим медикам ще 10 реанімаційних апаратів

Епіцентр передав військовим медикам ще 10 реанімаційних апаратів

13:30 14.07.2025
Уряд затверджує проєкт закону про підвищення виплат за народження до 50 тис. грн і впровадження програми "єЯсла"

Уряд затверджує проєкт закону про підвищення виплат за народження до 50 тис. грн і впровадження програми "єЯсла"

14:52 09.07.2025
"Нова пошта" додала Дніпропетровську область до програми доставки для військових у співпраці з "Армією+"

"Нова пошта" додала Дніпропетровську область до програми доставки для військових у співпраці з "Армією+"

11:24 09.07.2025
Міноборони кодифікувало тренувальний комплект українського виробництва

Міноборони кодифікувало тренувальний комплект українського виробництва

10:49 09.07.2025
Всі виплати соцдопомог будуть здійснені вчасно - Мінсоцполітики

Всі виплати соцдопомог будуть здійснені вчасно - Мінсоцполітики

13:45 07.07.2025
Кабмін запустив виплату 5 тис. грн за послугою "Пакунок школяра" - Шмигаль

Кабмін запустив виплату 5 тис. грн за послугою "Пакунок школяра" - Шмигаль

12:24 03.07.2025
Внаслідок ворожої атаки по ТЦК в Полтаві постраждало, попередньо, 4 військових – ЗМІ

Внаслідок ворожої атаки по ТЦК в Полтаві постраждало, попередньо, 4 військових – ЗМІ

17:51 27.06.2025
Зеленський та РНБО доручили забезпечити у бюджетній декларації-2026-2028 необхідні гроші на нацбезпеку та оборону та опрацювати збільшення виплат військовим

Зеленський та РНБО доручили забезпечити у бюджетній декларації-2026-2028 необхідні гроші на нацбезпеку та оборону та опрацювати збільшення виплат військовим

13:50 27.06.2025
Військові частини Житомирщини та Києва будуть забезпечені харчовими продуктами за новими контрактами

Військові частини Житомирщини та Києва будуть забезпечені харчовими продуктами за новими контрактами

ВАЖЛИВЕ

САП відкрила кримінальне провадження проти віцепрем'єра Стефанішиної – нардеп

Мер латвійського Огре отримав поранення під час російського обстрілу Слов'янська - віце-спікерка Ради

Рада прийняла відставку прем'єра Шмигаля

Рада розглядає відставку прем'єра Шмигаля

Нацполіція викрила масштабну схему виробництва і збуту українських ліків на території РФ за участі олігарха Жеваго

ОСТАННЄ

Київський адвокат відбуватиме 15 років ув’язнення за роботу на спецслужби РФ

Умєров відзвітував за два роки на посаді міністра оборони

Держкіно та Одеський міжнародний кінофестиваль уклали договір про надання фінансової підтримки

УЧХ підписав меморандум про співпрацю з Вищою школою публічного управління

САП відкрила кримінальне провадження проти віцепрем'єра Стефанішиної – нардеп

15-річні тюремні строки отримали ще шість зрадників, що воювали проти України на східному фронті

Мінкультури надало компанії "Суперсиметрія" Вокарчука і Підпільному стендапу статус критично важливих

OSINT-проєкт DeepState фіксує активне просування ворога на новопавлівському відтинку

"Метінвест" на URC презентував проєкти ініціативи "Сталева мрія" по відбудові 4-х українських міст

ЦПД: Спроби представити вбивство офіцера СБУ як приклад "боротьби союзників проти України" — це інформоперація Кремля

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА