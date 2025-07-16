Дві наземні станції метро в Києві не працюють через загоряння трави, поїзди прямують до "Дарниці" – КМДА

Станції Київського метрополітену "Лісова" та "Чернігівська" на Святошино-Броварській ("червоній", М1) лінії тимчасово зачинено на вхід, поїзди курсують від станції "Академмістечко" до станції "Дарниця".

"Зміни в роботі підземки пов'язані із займанням трави біля огорожі наземної ділянки колій метрополітену. На місці вже працюють пожежники та інші фахівці", - повідомляється в телеграм-каналі Київської міської державної адміністрації в середу.