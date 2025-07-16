Рада ухвалила закон щодо удосконалення діяльності СБУ

Верховна Рада ухвалила закон щодо вдосконалення діяльності Служби безпеки України, повідомила народна депутатка Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Верховна Рада України щойно конституційною більшістю ухвалила законопроєкт №13353 щодо удосконалення діяльності Служби безпеки України", - написала Фріз у фейсбуці в середу.

За її словами, згідно із законом, збільшується чисельність Центру спеціальних операцій "А" до 10 тис. осіб, удосконалюються механізми організації роботи СБУ, посилюється соціальний захист співробітників.