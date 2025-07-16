Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський провів вузьку нараду щодо оборонної сфери за участі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, міністра оборони Рустема Умєрова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна, на якій було визначено наступні кроки по збільшено виробництва та закупівлі зброї та "ключові показники, за якими буде оцінюватись ефективність управління сферою оборони".

"Провів нараду щодо оборонної сфери: наше власне виробництво зброї, домовленості з партнерами, постачання для української армії", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Президент повідомив, що під час наради було детально проаналізовано виконання всіх контрактів, угод та інвестиційних проєктів.

"Визначили кроки, які мають бути зроблені найближчим часом, і ключові показники, за якими буде оцінюватись ефективність управління сферою оборони за підсумками цього року", - повідомив Зеленський.

"Української зброї має стати більше", - наголосив президент.

Як повідомлялося, Шмигаль вже написав заяву про відставку. У парламенті у середу зареєстровано відповідний проєкт постанови. Очікується, що Шмигаль обійме посаду міністра оборони замість Умєрова, якого планують призначити послом України в США.