Єрмак в інтерв'ю NY Post відзначив важливість того, щоб Трамп тиснув на РФ, що наблизило б мир для всього світу

Фото: https://www.president.gov.ua/

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю американському виданню New York Post повторив заклики до президента США Дональда Трампа здійснювати тиск на російську військову машину, оскільки РФ не продемонструвала жодного наміру припиняти авіаудари по цивільних районах.

"Оскільки Росія не виявляє наміру зупиняти, ми були б щиро вдячні, якби Сполучені Штати, використовуючи свою силу та глобальний вплив, могли допомогти здійснити реальний тиск на Москву. Це наблизило б мир — не лише для України, але й для Європи та світу. Це служило б довгостроковим інтересам глобальної стабільності", - сказав Єрмак.

За його словами, заяви Трампа виділити зброю для України та про санкції торговим партнерам Росії "відображають зростаючу взаємодію на найвищому рівні". "Ми глибоко вдячні президенту США за його відданість справі припинення вбивств, завершення цієї війни та прагнення до міцного миру", – додав голова Офісу президента.

Також він відзначив, що візит спецпредставника Трампа Кіта Келлога в Україну "підтвердив, що наші партнери уважно слухають і шукають способи допомогти втілити це бачення в реальність".

Говорячи про зміцнення здатності України протистояти російським безпілотникам та ракетам, Єрмак заявив: "Ми вітаємо той факт, що це залишається високим пріоритетом у нашому діалозі з американськими колегами".

Пізніше в Телеграм Єрмак повідомив, що під час розмови з NY Post сказав, що "РФ має відчути, що її шлях - це ізоляція, санкції, поразка на полі бою".

"Цього тижня Київ відвідує спецпредставник Президента США, генерал Кіт Келлог. Він бачить наслідки російської агресії на власні очі. Ми обговорюємо наші потреби, наші оборонні можливості, говоримо про далекобійну зброю. Нам потрібен не лише Patriot чи ATACMS. Нам потрібна політична воля світу тиснути на РФ. Це війна не лише за Україну - це війна за справедливість і безпеку вільного світу", - сказав він.

За словами голови ОП, Україна прагне миру, але не миру за рахунок капітуляції чи втрати територій. "Справедливий мир можливий лише тоді, коли агресор заплатить за свої злочини й відступить від терору", - наголосив Єрмак.