Генштаб зафіксував впродовж доби 171 бойове зіткнення

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 171 бойове зіткнення. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 середи.

"Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 54 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 86 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5574 обстріли, з них 68 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3869 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб