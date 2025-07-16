Інтерфакс-Україна
Події
08:15 16.07.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 171 бойове зіткнення

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Генштаб зафіксував впродовж доби 171 бойове зіткнення
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 171 бойове зіткнення. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 середи. 

"Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 54 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 86 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5574 обстріли, з них 68 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3869 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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