Одну людину поранено внаслідок масованої ракетно-дронової ворожої атаки на Кривий Ріг- Вілкул

Один цивільний отримав поранення внаслідок масованої ракетно-дронової атаки росіян на Кривий Ріг, повідомляє начальник Криворізької МВА Олександр Вілкул в Телеграм.

"Такого ще не було. Балістична ракета і 28 шахедів одночасно. Зруйновано промислове підприємство. Слава Богу – без втрат, персонал перебував у сховищах. Але на жаль постраждав хлопець 17 років – поранення у черевну порожнину. Тяжкий, зараз лікарі борються за його життя", - повідомив Вілкул у власному телеграм-каналі.

За його словами триває відновлення подачі електрики на декілька районів міста. Водопостачання утримується на генераторах.

"Дуже швидко не буде. Декілька пожеж. Йде локалізація", - написав Вілкул.

Джерело: https://t.me/vilkul/11706