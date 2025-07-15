Інтерфакс-Україна
Події
19:03 15.07.2025

Каллас: сподіваюся, що завтра ми отримаємо рішення щодо 18-го пакету санкцій для РФ

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Каллас: сподіваюся, що завтра ми отримаємо рішення щодо 18-го пакету санкцій для РФ

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас сподівається, що 18-ий пакет санкцій буде нарешті погоджений в середу, 16 липня.

Про це вона сказала на пресконференції у вівторок в Брюсселі по завершенню засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС.

"На сьогодні ми справді зробили ще один останній поштовх у цьому питанні, і завтра також відбудуться обговорення на технічному рівні (на рівні послів – ІФ-У), тому так, я оптиміст і все ще сподіваюся, що ми досягнемо рішення завтра. Я хочу наголосити, що це триває вже два місяці, тому ми намагаємося знайти рішення", - висловила сподівання Каллас.

Разом з тим, вона зазначила, що Європейський союз – це "27 різних демократій (країн-членів) з 27 різними громадськими думками та опозицією". "Тому нам потрібно орієнтуватися в цьому процесі, але я все ще сподіваюся, що ми отримаємо рішення завтра", - наголосила Високий представник.

Коментуючи на прохання журналістів допис у соцмережі Х, який зробив у вівторок прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про те, що він віддав наказ відкласти голосування 18-го пакету санкцій через невдоволення запропонованими Європейською комісією заходами щодо постачання газу до країни, Каллас наголосила, що в листі, який був надісланий уряду Словаччини, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн "зазначила всі пункти, які дійсно стосуються вирішення їхніх проблем, і поки що все виглядало добре". "Тож я не знаю, що сталося між цим (листом фон дер Ляєн та сьогоднішнім засіданням міністрів закордонних справ), ймовірно, щось у внутрішній політиці, але важливо, щоб ми дотримувалися цих пунктів", - вважає вона.

Теги: #каллас #санкції_рф

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