Інтерфакс-Україна
Події
15:45 15.07.2025

Столиця отримала від міста-побратима Тампере ще пасажирські автобуси, які використовуватимуться для гуманітарних цілей

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Київ отримав в якості гуманітарної допомоги від фінського міста-побратима Тампере ще 2 дизельних пасажирських автобуси, які місто переобладнає та використовуватиме для гуманітарних цілей. Про це мер столиці Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі, повідомляє сайт КМДА.

"Київ отримав в якості гуманітарної допомоги від фінського міста-побратима Тампере ще 2 дизельних пасажирських автобуси. Столиця переобладнає їх і використовуватиме для гуманітарних цілей", – зазначив Віталій Кличко.

Він нагадав, що допомога від Тампере надходить не вперше.

"Фінське місто, за час повномасштабної війни в Україні, неодноразово надсилало Києву гуманітарні вантажі: генератори різної потужності, медикаменти, найнеобхідніші речі для немовлят. Зокрема, у 2023 році Київ отримав від Тампере 9 пасажирських автобусів. У них тоді приїжджала і гуманітарна допомога, яку збирали для Києва міська влада спільно з активними громадянами Фінляндії. Також до Тампере їздили на відпочинок групи дітей з Києва", – написав мер української столиці.

Він подякував Посольству Фінляндської Республіки в Україні, мерії та громаді Тампере, фінським партнерам за солідарність та підтримку.

"Сьогоднішня допомога – ще одне свідчення того, що Київ має справжніх друзів, які підтримують нас у боротьбі за свободу, демократію та незалежність", – наголосив Віталій Кличко.

Теги: #київ #автобуси #тампере #кличко

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