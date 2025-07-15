Чернишов обговорив з командою Товариства Червоного Хреста в Україні потенційну присутність УЧХ в Центрах єдності

Фото: https://www.facebook.com/oleksiy.chernyshov/posts/1304049278392032

Віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов обговорив з командою Товариства Червоного Хреста в Україні на чолі з генеральним директором Максимом Доценком потенційну присутність ТЧХУ в Центрах єдності.

"Висловив вдячність за системну підтримку, яку Червоний Хрест надає українцям. Одним із важливих кроків є нещодавнє відкриття RED HUB у Києві — простору, що сприятиме посиленню гуманітарної присутності, розвитку волонтерських ініціатив та координації підтримки найбільш вразливих груп населення", - написав Чернишов в мережі Facebook.

Зазначається, що окремо сторони сфокусувалися на проєкті Entrepreneurial Empowerment of Ukrainian Refugees, який передбачає підприємницьке навчання та фінансову підтримку для українських біженців у Європейському Союзі.

"У цьому контексті обговорили потенційну присутність Товариства Червоного Хреста в Центрах єдності, які стануть осередками підтримки, доступу до ресурсів, навчальних програм, можливостей для нетворкінгу та комунікації з місцевим бізнесом і органами влади", - додав віцепрем'єр.