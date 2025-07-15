Інтерфакс-Україна
Події
15:28 15.07.2025

Кабмін схвалив нацстратегію захисту прав дитини у сфері юстиції до 2028р

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Кабмін схвалив нацстратегію захисту прав дитини у сфері юстиції до 2028р

Кабінет міністрів України схвалив національну стратегію захисту прав дитини у сфері юстиції на період до 2028 року та затвердив операційний план заходів з її реалізації у 2025–2028 роках.

"Документ розроблено Міністерством юстиції у тісній співпраці з Міжвідомчою координаційною радою з питань правосуддя щодо неповнолітніх та за участі інших органів державної влади і партнерів. Метою стратегії є приведення системи правосуддя щодо дітей у відповідність до міжнародних стандартів, зокрема Конвенції ООН про права дитини, стратегічних документів Ради Європи та рекомендацій Комітету ООН з прав дитини", - йдеться в повідомленні Мін'юсту.

Основними стратегічними цілями названий захист прав дітей в умовах збройного конфлікту, зокрема документування та розслідування воєнних злочинів проти дітей, посилення міждержавної співпраці щодо захисту дітей, які виїхали за межі України.

Також національна стратегія передбачає реформу кримінальної юстиції — впровадження правових та процесуальних гарантій для дітей, які є потерпілими, свідками або перебувають у конфлікті із законом.

Передбачається протидія насильству щодо дітей — розвиток міжвідомчої взаємодії, соціально-психологічна підтримка, робота з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах; захист прав дітей у цивільному судочинстві — запровадження обов’язкової спеціалізації суддів у сімейних спорах та забезпечення доступу до послуг з медіації, супровід дитини психологом; безпека в цифровому середовищі — запобігання експлуатації дітей в Інтернеті, підвищення цифрової грамотності та безпеки; профілактика правопорушень серед дітей — впровадження превентивних програм, розширення доступу до соціальних послуг у громадах.

Згідно з повідомленням, операційним планом заходів на 2025–2028 роки передбачено законодавчі ініціативи за участі Мін'юсту, зокрема щодо узгодження кримінального законодавства з міжнародним гуманітарним правом і врахування інтересів дітей, постраждалих від війни; впровадження правосуддя, дружнього до дитини, на всіх етапах провадження; вдосконалення системи збору та обліку даних про дітей у контакті з правосуддям; запровадження обов’язкової участі захисника та представника дитини з перших етапів провадження; законодавчого врегулювання відновних процедур для неповнолітніх у конфлікті із законом.

"Очікуваний результат — формування ефективної системи захисту прав дитини у сфері юстиції, що забезпечує найкращі інтереси кожної дитини, гарантує недопущення повторного травмування та забезпечує доступ до правосуддя на всіх рівнях", - йдеться в повідомленні.

Теги: #кабмін #захист #права_дитини #юстиція

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