Прем’єр Латвії: перша партія БТР уже прибула в Україну, а наступна — на шляху

Прем’єр Латвії Евіка Сіліня на зустрічі у Києві з українським колегою Денисом Шмигалем повідомила про прибуття в Україну першої партії БТР. Загалом Латвія передасть Україні 42 одиниці такої та іншої техніки загальною вартістю близько 70 млн євро.

"Премʼєр-міністерка повідомила, що перша партія БТР уже прибула в Україну, а наступна — на шляху. Загалом ідеться про 42 одиниці такої та іншої техніки загальною вартістю близько 70 млн євро", - написав прем’єр України в телеграм-каналі по результатам зустрічі в Києві.

Шмигаль подякував за особисту підтримку, за лідерську позицію Латвії та системну допомогу Україні у військовій, політичній, гуманітарній і санкційній сферах. "Цінуємо, що Латвія залишається серед лідерів підтримки за відсотком ВВП. Окремо подякував за новий пакет допомоги, зокрема постачання важкої броньованої техніки Patria", - зазначив він.

Сторони домовилися поглиблювати співпрацю між виробниками країн, зокрема у сферах оборонної промисловості, інновацій і спільного виробництва техніки та дронів.

Також прем'єри обговорили можливості використання європейського інструменту SAFE для фінансування спільних проєктів.

"Порушили питання санкційної політики. Очікуємо схвалення 18-го пакета санкцій ЄС, що ще більше вдарить по економічних спроможностях росії фінансувати війну. Маємо нарощувати тиск на агресора", - додав він.

Серед іншого, сторони приділили увагу темі відновлення і обговорили потенційну співпрацю з латвійськими компаніями в галузі критичної інфраструктури.