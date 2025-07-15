Інтерфакс-Україна
Події
11:03 15.07.2025

Німеччина обіцяє прийняти рішення щодо "Петріотів" для України найближчим часом

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Німеччина обіцяє прийняти рішення щодо "Петріотів" для України найближчим часом

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін і Вашингтон ухвалять рішення про відправку двох систем протиповітряної оборони Patriot американського виробництва до Києва протягом кількох днів або тижнів.

Як повідомляє Reuters, про це він сказав у Вашингтоні після переговорів з міністром оборони США Пітом Хегсетом у понеділок. Пісторіус заявив, що переговори продовжаться на робочому рівні для остаточного узгодження деталей, зокрема кількості пускових установок та ракет, які можуть бути включені до угоди.

За його словами, якщо угода буде укладена, перший блок Patriot може бути відправлений до України протягом кількох місяців. Він відмовився коментувати, чи стосувалися переговорів також наступальної зброї для Києва.

Відзначається, що Німеччина вже передала Києву три власні системи Patriot і залишила собі дев'ять, тоді як в розпал холодної війни мала 36.

Пісторіус заявив, що Берлін надіслав до Вашингтона лист із запитом на придбання американських ракетних пускових установок Typhon, а рішення про те, чи розміщувати замовлення, буде прийнято пізніше. Він назвав систему потенційним тимчасовим рішенням, поки європейські партнери працюють над розробкою власної наземної зброї великої дальності.

"Разом з Великою Британією та іншими партнерами ми розробляємо наземні системи далекого радіусу дії, але це займе від 7 до 10 років… Ось чому нам потрібне тимчасове рішення", – сказав Пісторіус журналістам.

За словами міністра, Typhon здатний запускати ракети з дальністю близько 2000 км (1243 милі), міг би подолати розрив між розгортанням американських ракет далекого радіусу дії в Німеччині, запланованим на 2026 рік, і розробкою європейської наземної зброї далекого радіусу дії. Однак Пісторіусу не вдалося отримати чітку інформацію щодо того, чи залишається Вашингтон налаштованим на тимчасове розгортання ракет далекого радіусу дії в Німеччині з 2026 року, як це було домовлено за часів експрезидента США Джозефа Байдена.

"Я дуже впевнений, що минулорічна угода все ще чинна, але ми все ще чекаємо на остаточне рішення", – зазначив він, додавши, що розгортання зараз переглядається.

Розгортання включатиме такі системи, як крилаті ракети Tomahawk з дальністю 1800 км та розроблювану гіперзвукову зброю Dark Eagle з дальністю близько 3000 км.

Ще одним ключовим питанням на переговорах Пісторіуса у Вашингтоні був поточний перегляд позиції американських військ у світі, який може призвести до скорочення військ у Європі, де служать близько 80 тис американських солдатів, включаючи близько 40 тис у Німеччині. Європейські союзники закликають Вашингтон забезпечити скоординоване скорочення військ, щоб запобігти прогалинам у можливостях, які можуть зробити членів НАТО вразливими до російської агресії. Пісторіус сказав, що Хегсет погодився на скоординований та прозорий підхід, якщо США фактично виведуть війська з континенту.

 

Теги: #patriot #німеччина

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