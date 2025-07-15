Окупанти за добу втратили 1230 осіб та 122 од. спецтехніки

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Сили оборони за добу ліквідували 1230 окупантів, 3 танки, 6 бронемашин, 52 артсистеми, 245 БПЛА, а також 122 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.07.25 орієнтовно особового складу – близько 1036290 (+1230) осіб, танків – 11022 (+3) од, бойових броньованих машин – 22993 (+6) од, артилерійських систем – 30346 (+52) од, РСЗВ – 1440 (+2) од, засоби ППО – 1194 (+0) од, літаків – 421 (+0) од, гелікоптерів – 340 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45880 (+245), крилаті ракети – 3491 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 55147 (+122), спеціальна техніка – 3932 (+0)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюються.