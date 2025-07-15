Пісторіус: Рішення про відправку Patriot в Україну ухвалять протягом "днів або тижнів"

Берлін і Вашингтон приймуть рішення про відправку двох американських систем протиповітряної оборони Patriot до Києва протягом декількох днів або тижнів, передає "Європейська правда".

Як заявив у понеділок міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після переговорів з міністром оборони США Пітом Гегсетом, Німеччина запропонувала купити американські ЗРК Patriot і поставити їх в Україну, яка за останні тижні зазнала одних з найсильніших російських атак за всю війну.

Виступаючи у Вашингтоні, Пісторіус сказав, що переговори продовжаться на робочому рівні для остаточного узгодження деталей, включаючи кількість пускових установок і ракет, які можуть бути включені в угоду.

За його словами, якщо угода буде укладена, перша одиниця Patriot може бути відправлена в Україну протягом декількох місяців. Він відмовився коментувати, чи йшлося на переговорах також про наступальні озброєння для Києва.

Німеччина передала Києву три власні установки Patriot, залишивши собі дев'ять систем – набагато менше, ніж 36 батарей, які вона мала в розпал холодної війни.

Пісторіус отримав теплий прийом у Вашингтоні, що відображає зростаючу роль Німеччини як основного учасника найбільшого з часів холодної війни нарощування військового потенціалу НАТО після того, як вона десятиліттями пасла задніх у витратах на оборону.