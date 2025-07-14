Інтерфакс-Україна
Події
22:47 14.07.2025

Зеленський обговорив з Трампом посилення захисту українців

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Президент України Володимир Зеленський обговорив з американським колегою Дональдом Трампом необхідні засоби та рішення, щоб дати більше захисту людям від російських ударів і зміцнити наші позиції.

"Говорив із президентом США Дональдом Трампом. Дуже хороша розмова. Дякую за готовність підтримувати Україну та працювати надалі разом, щоб зупинити вбивства та встановити тривалий і справедливий мир", - написав Зеленський в ьелеграмі.

Далі буде.

Теги: #експрес #трамп #зеленський #домовленності

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