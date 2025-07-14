Одним із пріоритетів оновленого уряду буде збільшення власного виробництва зброї і розвиток усіх оборонних проєктів

Пріоритетним завданням для оновленого уряду буде збільшення власного виробництва зброї та розвиток усіх оборонних проєктів –українських та спільних із партнерами, заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Маємо збільшити частку власного виробництва зброї – це абсолютно чітка ціль. Маємо брати участь у глобальній технологічній конкуренції завдяки нашим власним розробкам. Маємо спрямувати більше власної, української, економічної сили на забезпечення наших Сил оборони України", - сказав президень

Зеленський наголосив на важливості "провести дерегуляцію та дати суспільству більше можливостей розвивати наш внутрішній потенціал".

"Важливо й прибрати всю зайву бюрократію та дублювання функцій у наших державних інституціях – це точно дасть змогу скоротити всі зайві витрати", - сказав він.

Крім того, глава держави заявив про важливість соціальної складової. "І водночас маємо дати більше соціальної впевненості нашим людям – усім українцям, усім українкам. Всі програми стійкості в Україні мають працювати на 100%", - заявив він.