Інтерфакс-Україна
Події
20:05 14.07.2025

США можуть продавати ракети малої дальності та снаряди членам НАТО для подальшої передачі Україні

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США можуть продавати ракети малої дальності та снаряди членам НАТО для подальшої передачі Україні

США можуть продавати ракети малої дальності, гаубичні снаряди і ракети середньої дальності класу "повітря-повітря" членам НАТО, які надалі передадуть отриману зброю Україні, повідомляє CNN з посиланням на джерело, знайоме з ходом переговорів.

"За словами посадовців, рішення Трампа щодо зброї має кілька причин. Продаючи зброю європейським країнам, а не передаючи її самій Україні, Трамп сподівається захистити себе від політичної критики за те, що він відступає від передвиборчої обіцянки зменшити роль США у багаторічній війні. Він також очікує фінансових надходжень: кожна ракетна система Patriot коштує приблизно $1 млрд, і він вже заявив про прибутки для США в рамках цієї схеми", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання Axios, загалом мова йде по продаж союзникам по НАТО озброєння на суму близько $10 млрд.

Американські чиновники також зазначили, що було б швидше доставити системи Patriot в Україну, якби вони вже знаходилися в Європі, ніж перевозити їх зі Сполучених Штатів або виробляти нові на американському заводі.

Також, на думку деяких американських чиновників, надання Україні нових озброєнь може стати сигналом для Москви, що Трамп серйозно розчарований у відносинах з Володимиром Путіним, якого американський лідер минулого тижня звинуватив у поширенні "нісенітниці".

"Він серйозно розчарований Путіним. Він хоче показати, що серйозно налаштований на припинення війни, і, можливо, це покаже Путіну, що настав час розпочати переговори", - сказав американський чиновник.

Протягом останніх двох тижнів офіційні особи в США і Європі працювали над деталями того, як цей план буде працювати. НАТО не відправляє зброю в Україну, а виступає в ролі координаційного центру, координуючи поставки з окремих країн.

Механізм передачі зброї може включати передачу європейськими країнами зброї, вже придбаної у США, і доповнення її новими закупівлями. Або ж вони могли б закуповувати нову американську зброю для негайної передачі Україні.

Серед країн, які вже висловили готовність взяти участь у програмі, - Німеччина і Норвегія. Офіційні особи заявили, що до них, ймовірно, приєднаються ще щонайменше чотири країни.

 

Теги: #продаж #зброя #європа #сша

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