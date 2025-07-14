Келлог заявив, що обговорить з Зеленським угоду Трампа з НАТО щодо поставок американської зброї

Президент України Володимир Зеленський обговорить з представником президента США Кітом Келлогом, який прибув до України, укладену в понеділок угоду про поставки американської зброї.

"Сьогодні в Києві з Зеленським обговоримо знакову угоду президента (Трампа – ІФ-У) з НАТО, яка пришвидшить постачання найкращої зброї американського виробництва до України. Ця угода, що повністю фінансується союзниками, пришвидшує поставки, підтримує оборону України, зміцнює єдність НАТО та підкреслює його відданість миру через силу", - написав Келлог в соцмережі Х в понеділок.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив у понеділок про намір постачати НАТО найсучаснішу зброю для України. "У Сполучених Штатів буде закуплено військову техніку на мільярди доларів, яка надійде до НАТО... І її швидко розподілять передадуть на поле бою в Україні", - сказав Трамп на спільній з генеральним секретарем НАТО пресконфереції у Вашингтоні в понеділок.

При цьому він наголосив, що вартість зброї покриватимуть члени НАТО, а не американські платники податків. "Сьогодні ми уклали угоду, згідно з якою ми надсилатимемо їм зброю, а вони за неї платитимуть", – сказав президент США.