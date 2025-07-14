Інтерфакс-Україна
Події
19:39 14.07.2025

Генсек НАТО після оголошення Трампа про тарифи порадив Путіну ставитися до переговорів щодо України більш серйозно

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Генсек НАТО після оголошення Трампа про тарифи порадив Путіну ставитися до переговорів щодо України більш серйозно

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що Володимиру Путіну слід поставитися до переговорів щодо України більш серйозно після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив РФ "дуже суворими" тарифами.

"Тож якби я був Володимиром Путіним і чув, як ви говорите про те, що плануєте зробити за 50 днів, і про це оголошення, я б переглянув, чи не варто мені ставитися до переговорів щодо України більш серйозно, ніж я це роблю зараз ", - сказав Рютте на спільному з президентом США Дональдом Трампом спілкуванні з пресою у Білому домі.

Також Рютте наголосив на важливості оголошення Трампа щодо зброї для НАТО, яка буде передана Україні та подякував за цю роботу.

Теги: #рютте #путін #порада

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