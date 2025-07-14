Трамп впевнений, що Путін знає, що таке справедлива угода

Президент США Дональд Трамп впевнений, що Володимир Путін знає, що таке "справедлива угода", але розкритикував атаки по Україні після їх телефонних розмов.

"Він (Путін - ІФ-У) знає, що таке справедлива угода", - сказав Трамп на спільному з генсеком НАТО Марком Рютте спілкуванні з пресою у Білому домі.

"Я багато з ним розмовляю про те, щоб це закінчити. І я завжди кладу слухавку і кажу: "Це була приємна телефонна розмова". А потім по Києву чи якомусь іншому місту запускають ракети, і це дивно", – сказав Трамп.

"А після того, як це станеться 3 чи 4 рази, ти кажеш: розмова нічого не означає", - зазначив президент.

Водночас він наголосив, що "мають бути дії, і має бути результат".

"Мої розмови з ним завжди дуже приємні. … Дуже мила розмова. А потім тієї ночі вибухають ракети. Я їду додому, кажу першій леді, що я сьогодні розмовляв з Володимиром, у нас була чудова розмова. І вона каже: "О, справді, щойно вдарили по ще одному місту", - додав Трамп.

"Я не хочу сказати, що він вбивця, але він міцний хлопець". За словами Трампа, Путін "обдурив багато людей", включаючи попередніх президентів США Буша, Клінтона, Обаму, Байдена. "Але не мене", - запевнив він.

"І я сподіваюсь, він (Путін – ІФ-У) зробить це. Це потенційно така чудова країна…І погляньте, що відбувається з їх економікою", - додав американський лідер.