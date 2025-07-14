Інтерфакс-Україна
Події
19:00 14.07.2025

Трамп наголошує на необхідності закінчити війну в Україні

1 хв читати

 

Президент США Дональд Трамп заявляє про необхідність завершення російсько-української війни і нагадав про численні спроби укласти угоду з РФ.

"Це не війна Трампа. Ми тут, щоб спробувати завершити її та врегулювати ", - сказав Трамп на спільній з генеральним секретарем НАТО пресконфереції у Вашингтоні в понеділок.

За його словами, йому здавалося, що він досягнув з РФ угоди щодо завершення війни в Україні "близько чотирьох разів". "Але ми все ще продовжуємо говорити", - відзначив він, додавши, що війна "має припинитися".

"Я думав, що нам слід було давно укласти угоду, але вона просто продовжується і продовжується", - сказав Трамп.

Президент США також висловив переконання, що торгівля "чудово допомагає врегулювати війни" і є "шансом на мир". Він також каже, що багато розмовляє з Володимиром Путіним і стверджує, що той "знає, що таке справедлива угода".

Трамп зазначив, що нещодавно провів телефонні розмови з Путіним, після яких казав, що це "була приємна телефонна розмова", але потім "ракети летять по Києву чи якомусь іншому місту, і це трапляється три-чотири рази".

Теги: #війна #трамп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:19 14.07.2025
Трамп впевнений, що Путін знає, що таке справедлива угода

Трамп впевнений, що Путін знає, що таке справедлива угода

18:58 14.07.2025
Трамп: батареї Patriot будуть відправлені в Україну протягом кількох днів

Трамп: батареї Patriot будуть відправлені в Україну протягом кількох днів

18:48 14.07.2025
Трамп: ми уклали угоду, за якою ми будемо постачати НАТО зброю для України, Альянс буде за неї платити

Трамп: ми уклали угоду, за якою ми будемо постачати НАТО зброю для України, Альянс буде за неї платити

18:42 14.07.2025
Трамп заявляє, що введе 100% мита для Росії, якщо протягом 50 днів не буде укладено угоду про припинення вогню

Трамп заявляє, що введе 100% мита для Росії, якщо протягом 50 днів не буде укладено угоду про припинення вогню

17:02 14.07.2025
Ворог найактивніше діє на лиманському, покровському та новопавлівському напрямках – Генштаб ЗСУ

Ворог найактивніше діє на лиманському, покровському та новопавлівському напрямках – Генштаб ЗСУ

06:43 14.07.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1130 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1130 військовослужбовців - Генштаб

04:36 14.07.2025
США постачатиме в Україну комплекси ПВО Patriot – Трамп

США постачатиме в Україну комплекси ПВО Patriot – Трамп

22:20 13.07.2025
Сили оборони відбили з початку доби 152 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 152 ворожі атаки - Генштаб

09:25 13.07.2025
КНДР передала Росії понад 12 млн снарядів калібру 152 мм — ЗМІ

КНДР передала Росії понад 12 млн снарядів калібру 152 мм — ЗМІ

06:30 13.07.2025
У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Генсек НАТО про угоду із США: Україна отримає величезну кількість військового обладнання

Трамп впевнений, що Путін знає, що таке справедлива угода

Трамп: батареї Patriot будуть відправлені в Україну протягом кількох днів

Трамп: ми уклали угоду, за якою ми будемо постачати НАТО зброю для України, Альянс буде за неї платити

Трамп заявляє, що введе 100% мита для Росії, якщо протягом 50 днів не буде укладено угоду про припинення вогню

ОСТАННЄ

Генсек НАТО про угоду із США: Україна отримає величезну кількість військового обладнання

Генсек НАТО після оголошення Трампа про тарифи порадив Путіну ставитися до переговорів щодо України більш серйозно

По Сумах протягом дня було 5 дронових ударів, постраждали 14 жителів

Стефанчук і Келлог обговорили питання військової допомоги Україні

URC-2025: ЄБРР та МФК розглядають можливість фінансування другої ВЕС ОККО Group на 192 МВт

У медзакладі Києва викрито схему заволодіння бюджетними коштами програми медичних гарантій – Нацполіція

Умєров обговорив з Келлогом досягнення стійкого миру та розвиток спільних проєктів з локалізації виробництва озброєння в Україні

Свириденко незабаром оголосить пропозиції щодо кандидатур членів уряду

Держава компенсуватиме повну вартість навчання дітям осіб, які отримали інвалідність внаслідок участі у Революції Гідності - Кабмін

Кабмін унормував розвиток мережі Центрів єдності для українців за кордоном

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА