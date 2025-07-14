Трамп наголошує на необхідності закінчити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп заявляє про необхідність завершення російсько-української війни і нагадав про численні спроби укласти угоду з РФ.

"Це не війна Трампа. Ми тут, щоб спробувати завершити її та врегулювати ", - сказав Трамп на спільній з генеральним секретарем НАТО пресконфереції у Вашингтоні в понеділок.

За його словами, йому здавалося, що він досягнув з РФ угоди щодо завершення війни в Україні "близько чотирьох разів". "Але ми все ще продовжуємо говорити", - відзначив він, додавши, що війна "має припинитися".

"Я думав, що нам слід було давно укласти угоду, але вона просто продовжується і продовжується", - сказав Трамп.

Президент США також висловив переконання, що торгівля "чудово допомагає врегулювати війни" і є "шансом на мир". Він також каже, що багато розмовляє з Володимиром Путіним і стверджує, що той "знає, що таке справедлива угода".

Трамп зазначив, що нещодавно провів телефонні розмови з Путіним, після яких казав, що це "була приємна телефонна розмова", але потім "ракети летять по Києву чи якомусь іншому місту, і це трапляється три-чотири рази".