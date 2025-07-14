Кількість постраждалих у Златополі Харківської області зросла до 10 людей - прокуратура

За оновленими даними, внаслідок удару двох ворожих БпЛА по Златополю (Харківська обл) у понеділок опівдень, кількість постраждалих зросла до 10.

"Загинула 57-річна жінка. Ще десятеро людей, серед яких 13-річна дівчинка, отримали поранення та травми. Пошкоджено котельню, житлові будинки, господарські приміщення, адміністративну будівлю та автомобілі", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше повідомлялося про сім постраждалих та одного загиблого.