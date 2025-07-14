Інтерфакс-Україна
Події
16:08 14.07.2025

Кількість постраждалих у Златополі Харківської області зросла до 10 людей - прокуратура

1 хв читати

За оновленими даними, внаслідок удару двох ворожих БпЛА по Златополю (Харківська обл) у понеділок опівдень, кількість постраждалих зросла до 10.

"Загинула 57-річна жінка. Ще десятеро людей, серед яких 13-річна дівчинка, отримали поранення та травми. Пошкоджено котельню, житлові будинки, господарські приміщення, адміністративну будівлю та автомобілі", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше повідомлялося про сім постраждалих та одного загиблого.

Теги: #атака_бпла_рф #постраждалі #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:55 14.07.2025
Російський БпЛА поцілив по котельні у Златополі - мер

Російський БпЛА поцілив по котельні у Златополі - мер

13:13 14.07.2025
У Златополі на Харківщині одна людина загинула, ще сім постраждали внаслідок удару ворожого БпЛА

У Златополі на Харківщині одна людина загинула, ще сім постраждали внаслідок удару ворожого БпЛА

11:31 14.07.2025
Внаслідок ворожого авіаудару в селі на Харківщині одна людина загинула, ще чотири постраждали

Внаслідок ворожого авіаудару в селі на Харківщині одна людина загинула, ще чотири постраждали

21:02 13.07.2025
Близько 9,5 тис. точок обліку у Харківській області залишаються знеструмленими внаслідок негоди

Близько 9,5 тис. точок обліку у Харківській області залишаються знеструмленими внаслідок негоди

20:34 13.07.2025
Четверо поліцейських поранено внаслідок атаки ворожого дрона у Харківській області

Четверо поліцейських поранено внаслідок атаки ворожого дрона у Харківській області

19:14 13.07.2025
Двоє цивільних поранено внаслідок атаки ворожих дронів у Сумській області

Двоє цивільних поранено внаслідок атаки ворожих дронів у Сумській області

09:03 13.07.2025
У Харківській області внаслідок ворожих обстрілів 3 постраждалих

У Харківській області внаслідок ворожих обстрілів 3 постраждалих

08:04 13.07.2025
Унаслідок негоди на Харківщині без світла залишаються близько 30 тис. абонентів – Синєгубов

Унаслідок негоди на Харківщині без світла залишаються близько 30 тис. абонентів – Синєгубов

00:57 13.07.2025
Кількість постраждалих внаслідок негоди на Харківщині зросла до п’яти – ДСНС

Кількість постраждалих внаслідок негоди на Харківщині зросла до п’яти – ДСНС

19:22 12.07.2025
У Херсоні загинула 87-річна жінка внаслідок ворожої атаки

У Херсоні загинула 87-річна жінка внаслідок ворожої атаки

ВАЖЛИВЕ

Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України

Зеленський та Келлог обговорили питання посилення ППО, спільне виробництво та закупівлю зброї, нові санкції проти РФ

Понад 200 угод та меморандумів на понад EUR13 млрд підписано на Конференції з питань відновлення України – Шмигаль

У Златополі на Харківщині одна людина загинула, ще сім постраждали внаслідок удару ворожого БпЛА

Шестеро людей зазнали поранень через ворожу атаку безпілотником по навчальному закладу на Сумщині

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця" готує до продажу 1,3 млн тонн щебеню

Викрито хакерську групу, яка вкрала з рахунків промпідприємств України майже 4 млн грн

Пошкоджено офіс IT-компанії N-iX у Львові

Очільники Мінспорту, Мінфіну, МОЗу, МВС та Мінветеранів залишаться на посадах, стверджує Железняк

Міндовкілля: Кабмін затвердив переліки критичних і стратегічних мінералів та ділянок надр для користування на умовах конкурсів УРП та аукціонів

Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України

Кабмін призначив брата ексголови Рахункової палати Пацкана заступником голови Держслужби України у справах дітей

Зеленський та Келлог обговорили питання посилення ППО, спільне виробництво та закупівлю зброї, нові санкції проти РФ

Через удар ворожого БпЛА по Харкову пошкоджено зупинку громадського транспорту, без постраждалих

Кабмін перерозподілив 106 млн грн видатків із санаторного лікування на навчання медиків та спецдопомогу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА