Інтерфакс-Україна
Події
15:14 14.07.2025

Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України

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Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України
Фото: ttps://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у понеділок із віцепремʼєр-міністеркою Юлією Свириденко і запропонував їй очолити уряд та суттєво оновити його роботу.

"Провів зустріч із першою віцепремʼєр-міністеркою Юлією Свириденко. Була доповідь про виконання домовленостей із європейськими та американськими партнерами щодо підтримки України, які були досягнуті в межах конференції з відновлення України, що відбулася нещодавно. Маємо якнайшвидше реалізувати все, що може підтримати стійкість нашої держави та суспільства", - написав Зеленський у телеграмі у понеділок.

За його словами, під час зустрічі зі Свириденко, обговорювались "конкретні заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки українців і масштабувати наше власне виробництво зброї".

Президент зазначив, що з цією метою починаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні.

"Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом", написав він.

Теги: #свириденко #уряд #зеленський

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