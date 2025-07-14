Інтерфакс-Україна
Події
09:50 14.07.2025

Боксер Усик підтримав глобальну ініціативу ДТЕК з відновлення енергетики України

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Боксер Усик підтримав глобальну ініціативу ДТЕК з відновлення енергетики України
Фото: ДТЕК

Багаторазовий чемпіон світу з боксу Олександр Усик приєднався до глобальної ініціативи Групи ДТЕК, спрямованої на мобілізацію міжнародної допомоги до відновлення енергетики, зруйнованої російськими ударами. Про це енергохолдинг повідомив у своєму релізі.

"Партнерство під гаслом "Майбутнє буде світлим, за нього треба боротися" стартує напередодні боксерського поєдинку Усика проти Деніела Дюбуа, запланованого на 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Воно є частиною ширшої ініціативи ДТЕК із міжнародного залучення до підтримки української енергетики, її відбудови та захисту", – йдеться в релізі.

У ньому зазначається, що Усик системно підтримує героїв-енергетиків, які щодня ризикують життям, забезпечуючи відновлення електропостачання після масованих дронових та ракетних атак.

"Світло – це життя, майбутнє, надія. І навіть коли темрява здається безмежною, ми знаємо: за світле майбутнє треба боротися", – прокоментував боксер, слова якого наводяться у релізі.

"Ми вдячні Олександру за цю співпрацю. Нас об’єднують спільні цінності, в тому числі і безумовна повага до тих, хто боронить Україну. Ця ініціатива також про вдячність і підтримку наших захисників і ветеранів, які повернулися на роботу в ДТЕК і допомагають відновлювати енергетику і країну в цілому", –  зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Підтримати Усика під час бою в Лондоні знову приїдуть ветерани, які пройшли службу в ЗСУ та повернулися до роботи в ДТЕК та Метінвест, а також ветерани благодійної ініціативи Ріната Ахметова допомоги оборонцям Маріуполя та їхнім родинам "Серце Азовсталі". Такі поїздки вже відбувалися під час поєдинків Олександра Усика у столиці Саудівської Аравії в травні та грудні 2024 року.

ДТЕК вказав, що з початку повномасштабного вторгнення  інвестував 19,5 млрд грн у відновлення зруйнованих росією ТЕС та електричних мереж та повернув світло в 20 млн домогосподарств.

Компанія також збудувала першу чергу нової вітрової електростанції на півдні України.

Теги: #усик #дтек

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