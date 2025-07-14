Інтерфакс-Україна
Події
08:12 14.07.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 212 бойових зіткнень

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Генштаб зафіксував впродовж доби 212 бойових зіткнень
Фото: https://18-24.army.gov.ua/

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 212 бойових зіткнень. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 понеділка. 

"Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 73 авіаційних ударів, скинувши 120 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5611 обстрілів, з них 91 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3496 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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