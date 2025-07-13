Сенатор Грем закликав стежити за новинами про продаж зброї і арештовані російські активи - ЗМІ

Сенатор Ліндсі Грем закликав слідкувати за новинами щодо масштабного продажу Сполученими Штатами Європі зброї, яка може бути корисною Україні. Про це американський політик сказав в ефірі "Face the Nation" на каналі CBS.

"Слідкуйте за планом, за яким Америка почне продавати нашим європейським союзникам величезну кількість зброї, яка може бути корисною для України", - заявив Грем CBS.

"Ідея продажу Америкою зброї для допомоги Україні дуже популярна, - сказав Грем.

"Ми багато чого дали Україні. Ми даємо їм гроші, ми надаємо їм військову допомогу. Зараз у нас є угода з Україною про видобуток корисних копалин, яка коштує трильйони доларів. Отже, я не хочу випереджати Президента, але слідкуйте за новинами про арештовані активи", - закликав сенатор.

Окрім того, Грем анонсував ухвалення Конгресом рекордного пакету санкцій. Про це Грем написав на платформі X, супроводивши відеозаписом власного виступу.

"Президент Трамп місяцями намагався посадити Путіна за стіл мирних переговорів, але настає переломний момент. Я роблю все, що в моїх силах, щоб забезпечити президента Трампа всім необхідним для припинення цієї війни", - написав Грем на X в неділю.

В ефірі "Face the Nation" на каналі CBS, Грем підкреслив, що мова не лише про 500-відсоткові мита вторинних санкцій, але й про прямі санкції проти Росії.

"І цей пакет законів, який ми розглядаємо, дасть президенту Трампу можливість накласти 500-відсоткові мита на будь-яку країну, яка допомагає Росії і підтримує військову машину Путіна. Він може збільшити або зменшити їх. Він може перейти від нуля до 500. Він має максимальну гнучкість. Але ми переслідуємо людей, які підтримують Путіна в бізнесі, і вводимо додаткові санкції проти самої Росії. Це справді кувалда, яка є в розпорядженні президента Трампа, щоб покласти край цій війні", - заявив Грем.

CBS також цитує співавтора санкційного законопроекту – сенатора-демократа Блюменталя, який сказав, що це "критичний момент" для цих санкцій, і "на тому, що кувалду потрібно опустити саме зараз, наголошували всі європейські союзники, які були присутні на зустрічі, у якій ми з сенатором Гремом брали участь в Європі".

Джерело: https://x.com/LindseyGrahamSC/status/1944424709568741804

https://www.cbsnews.com/news/trump-nato-secretary-general-mark-rutte-meeting-ukraine-russia/