Сенатор Грем закликав стежити за новинами стосовно продажу зброї і арештованих російських активів

Сенатор Ліндсі Грем закликав слідкувати за новинами щодо масштабного продажу Сполученими Штатами Європі зброї, яка може бути корисною Україні. Про це американський політик сказав в ефірі "Face the Nation" на каналі CBS.

Окрім того, Грем анонсував ухвалення Конгресом рекордного пакету санкцій. Про це Грем написав на платформі X, супроводивши відеозаписом власного виступу.

"Президент Трамп місяцями намагався посадити Путіна за стіл мирних переговорів, але настає переломний момент. Я роблю все, що в моїх силах, щоб забезпечити президента Трампа всім необхідним для припинення цієї війни", - написав Грем на X в неділю.

Далі буде