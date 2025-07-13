Трамп думає про виділення Україні нової допомоги – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп уперше з моменту свого вступу на посаду розглядає можливість виділення нових коштів на підтримку України, повідомляє CBS News із посиланням на джерела.

Нове фінансування може бути спрямоване на те, щоб надіслати сигнал Росії, яка останніми днями завдала масованих ударів по Україні за допомогою безпілотників і ракетних обстрілів, зазначає CBS News.

Джерело можливого нового фінансування для України поки що незрозуміле. Але американські чиновники повідомили CBS News, що у розпорядженні Трампа є $3,85 млрд, що залишилися від президентських повноважень часів Джо Байдена, які можуть бути використані для відправки американської військової техніки в Україну. Колишні посадовці також повідомили CBS News, що президент має повноваження заарештувати близько $5 млрд закордонних російських активів і спрямувати ці кошти в Україну, хоча ні він, ні колишній президент Байден не скористалися цими повноваженнями.

Як нагадує CBS News, Трамп підштовхує європейські країни до того, щоб вони взяли на себе більшу частку тягаря підтримки України.

У п'ятницю НАТО повідомило CBS News, що працює з країнами-членами над тим, щоб "терміново" передати Україні боєприпаси і засоби протиповітряної оборони американського виробництва, але відмовилося пояснити, чи був створений якийсь новий механізм для цього. Днем раніше Трамп розмовляв з генсеком НАТО Марком Рютте, щоб обговорити з ним закупівлю європейськими партнерами обладнання американського виробництва, згідно з дипломатичними джерелами.

Американське законодавство вимагає, щоб країни отримували схвалення перед тим, як передавати будь-яке обладнання американського виробництва третій стороні, такій як Україна. І за Трампа, і за Байдена федеральний уряд схвалював передачу зброї Україні іншими країнами, зазначає NBC News.

В інтерв'ю NBC News у четвер Трамп припустив, що НАТО купуватиме зброю у США для передачі Україні. Це означатиме кардинальну зміну в політиці, оскільки в минулому НАТО як інституція безпосередньо не надавала зброї Україні, яка не є членом Альянсу. Натомість, окремі члени Альянсу вирішили допомогти Україні самостійно.

"Ми надсилаємо зброю до НАТО, і НАТО платить за цю зброю на 100%", - сказав Трамп в інтерв'ю Крістен Велкер з NBC News.

Відповідаючи на запитання про план НАТО під час прес-конференції в Малайзії в п'ятницю, держсекретар Марко Рубіо відмовився деталізувати будь-який новий механізм і послався на плани європейських країн щодо купівлі зброї.

"Зрештою, деякі системи, яких потребує Україна, - це системи, які Європа не виробляє. Їм доведеться купувати їх у Сполучених Штатах", - сказав Рубіо.